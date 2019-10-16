Альфа-Банк будет получать информацию о клиентах при помощи биометрических данных

«Phygital-формат» Альфа-Банк рассчитывает ввести во всех отделениях (около 420) в течение 3-5 лет, пишет NewsNN.
По словам главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского, сейчас идёт ряд подготовительных мероприятий, касающихся формирования прототипа отделения будущего — phygital-офиса. Верхошинский отметил, что этот кейс — принципиально новый для России. К примеру, при входе клиента в офис банка система идентифицирует личность, а также определяет вид необходимой клиенту услуги. Сведения, включённые в профиль клиента, а также подходящие для него услуги будут отображаться на планшете или компьютере консультанта. Вместе с тем, подтверждать любого рода операции можно при помощи биометрии, без какой-либо документации.
Данный проект будет проходить тестовые испытания до середины 2020 года, и уже к концу 2021-го Альфа-Банк рассчитывает установить «phygital-формат» в 20 % отделений, а до 2022–2024 года — во всех офисах банка. Согласно предварительным оценкам, затраты на модернизацию будут соответствовать расходам банка на ремонт. Так, в 2018 году указанные расходы составили примерно 1,4 млрд рублей.
При этом, Центробанк и Роскомнадзор в 2018 году интегрировали единую биометрическую систему (ЕБС), обязав кредитные организации предлагать клиентам предоставить их биометрику и образцы фото. Вместе с тем, ряд банков задействовали биометрию в собственных внутренних целях. Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова акцентирует внимание на том, что система мгновенного распознавания, установленная при входе в отделение, не будет отпугивать клиентов, поскольку лица, использующие банковские услуги, привыкли к хранению бизнесом их личных данных. Устюгова также считает, что «Phygital-формат» станет «новым стандартом».