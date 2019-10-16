Альфа-Банк будет получать информацию о клиентах при помощи биометрических данных

При этом, Центробанк и Роскомнадзор в 2018 году интегрировали единую биометрическую систему (ЕБС), обязав кредитные организации предлагать клиентам предоставить их биометрику и образцы фото. Вместе с тем, ряд банков задействовали биометрию в собственных внутренних целях. Руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова акцентирует внимание на том, что система мгновенного распознавания, установленная при входе в отделение, не будет отпугивать клиентов, поскольку лица, использующие банковские услуги, привыкли к хранению бизнесом их личных данных. Устюгова также считает, что «Phygital-формат» станет «новым стандартом».