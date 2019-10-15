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Posted 15 октября 2019, 07:30

Published 15 октября 2019, 07:30

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

В штабе Навального в Белгороде проходит обыск

В штабе Навального в Белгороде проходит обыск

15 октября 2019, 07:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Утром 15 октября в штабы оппозиционного политика более чем в 10 городах страны нагрянули силовики.

Обыски в рамках дела об отмывании денег проходят и в Белгороде. По данным Telegram-канала «Белгород №1», правоохранители пришли не только в штаб Навального в Белгороде, но и к одному из бывших волонтёров оппозиционера.

В Архангельске следственные мероприятия проводят у жены члена партии «Яблоко» и у эковолонтёра Юрия Чеснокова, в Бийске пришли с обыском к экс-заместителю координатора штаба Навального Катерине Фоменко, в Ижевске – к сотруднице Анастасии Синельниковой, пишут «Новые известия».

По словам политолога Фёдора Крашенинникова, в его квартиру в Екатеринбурге нагрянули сотрудники органов из-за бывшей супруги Полины Грейсман – она работала в штабе Навального. У него изъяли ноутбук, взяли подписку о неразглашении и обязали явиться в комитет как свидетеля. Обыск прошёл у Грейсман, экс-координатора штаба Виктора Бармина и его жены Марии Столбенко.

В Краснодаре обыскивают дом бывшего координатора местного отделения движения «Открытая Россия» (признано нежелательным в РФ) Яны Антоновой. Аналогичные действия проводятся у волонтёра самарского штаба Навального Евгения Трубченко, его саратовской коллеги Анастасии Жуковой.

В Уфе силовики пришли в дома активистки Ольги Комлевой и депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова. В Ярославле следственные мероприятия проходят у активиста Александра Смирнова.

Напомним, уголовное дело в отношении некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) следователи возбудили 3 августа. По их версии, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд вместе с сотрудниками получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте».

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#Новости#Общество#Силовики#Штаб#Белгород#Обыск
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