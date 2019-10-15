В штабе Навального в Белгороде проходит обыск

По словам политолога Фёдора Крашенинникова, в его квартиру в Екатеринбурге нагрянули сотрудники органов из-за бывшей супруги Полины Грейсман – она работала в штабе Навального. У него изъяли ноутбук, взяли подписку о неразглашении и обязали явиться в комитет как свидетеля. Обыск прошёл у Грейсман, экс-координатора штаба Виктора Бармина и его жены Марии Столбенко.