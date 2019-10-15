В России появится единая платёжка за услуги ЖКХ

Пока эти пункты разделены по разным квитанциям в ряде регионов страны, что, как считают авторы инициативы, приводит к ошибкам и росту задолженности. Выставлять общие счета будут специальные расчётные центры, тогда как сейчас этим занимаются банки, операторы или управляющие компании.