В России появится единая платёжка за услуги ЖКХ

Согласно документу, в России появится единый платёжный документ (ЕПД) за коммунальные услуги. Он будет включать счёт за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммуналку, ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
Пока эти пункты разделены по разным квитанциям в ряде регионов страны, что, как считают авторы инициативы, приводит к ошибкам и росту задолженности. Выставлять общие счета будут специальные расчётные центры, тогда как сейчас этим занимаются банки, операторы или управляющие компании.
Проект закона предложили депутаты во главе с первым зампредседателя комитета по жилищной политике Сергеем Пахомовым, причём в Госдуму документ внесли ещё 19 июня. В кабмине, как пишут «Известия», готовы поддержать инициативу в случае доработки документа в соответствии с замечаниями.
Заметим, что правительство Белгородской области введение ЕПД поддержало ещё в конце прошлого года. Проект создания единого информационного пространства на рынке ЖКУ представил Юрий Галдун, который на тот момент занимал должность главы регионального департамента ЖКХ.
Тогда говорилось о формировании единого расчётного центра по выпуску квитанций на базе АО «РРКЦ», выборе одного банка – АО «АБ Россия» и бюджете проекта в размере 160,3 млн рублей в год. По мнению авторов инициативы, реализация проекта позволит увеличить собираемость платежей не менее чем на 2,1 %.
К слову, в Белгороде с 2003 года работает Региональный расчётно-кассовый центр (РРКЦ), открытый в рамках федеральной программы «Жилище». На протяжении 16 лет жители города получают единый платёжный документ за услуги ЖКХ, что позволяет сделать начисления прозрачными и следить за ситуацией с задолженностью.