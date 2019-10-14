За протекающие мусоровозы белгородские транспортировщики заплатили около 2 млн рублей

По словам генерального директора Центра экологической безопасности Леонида Белоковаленко, штрафные меры направлены на то, чтобы дисциплинировать и мотивировать транспортировщиков. Так, за каждый выявленный факт протечки компанию штрафуют на 100 тысяч рублей.
Эти штрафы не направлены на то, чтобы разорить транспортировщика. Это некие стимулирующие меры на повышение ответственности, начиная от водителя, который осуществляет забор, и заканчивая руководителем предприятия. Леонид Белоковаленко, генеральный директор Центра экологической безопасности
Кроме этого, по словам Белоковаленко, чтобы свести к минимуму подобные ситуации, Центр экологической безопасности модернизирует транспорт – из 464 автомобилей уже обновлено 115, а в течение трёх лет автопарк будет полностью обновлён.
Случаи протечки фильтратов машин компаний-транспортировщиков уже имели место быть в 2019 году. Так, слежку за протекающим мусоровозом провели на Харьковской горе в Белгороде.
Стоит отметить, что транспортная компания обязана убирать мусор после погрузки, а управляющая компания должна содержать двор в чистоте, так как в платёжных документах потребителей эту графу никто не отменял. За нарушение предусмотрены штрафы от 100 000 до 250 000 рублей.