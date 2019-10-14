За протекающие мусоровозы белгородские транспортировщики заплатили около 2 млн рублей

Стоит отметить, что транспортная компания обязана убирать мусор после погрузки, а управляющая компания должна содержать двор в чистоте, так как в платёжных документах потребителей эту графу никто не отменял. За нарушение предусмотрены штрафы от 100 000 до 250 000 рублей.