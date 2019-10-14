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В Белгороде создали офтальмологический центр

14 октября 2019, 10:29
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Ежегодно здесь будут проводить около пяти тысяч операций.

С появлением нового офтальмологического центра на базе горбольницы № 2 Белгорода в этом году проведут 524 высокотехнологичные операции на сетчатке глаза, стекловидном теле, при тяжёлых диабетических изменениях, пересадки роговицы, а также при сложных реконструкциях после травм глаза.

В экстренном случае помощь пациенту будет оказана незамедлительно и в полном объёме. При плановом вмешательстве в центр поступают люди, которые прошли обследования и получили соответствующее заключение.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области, центр получил самое современное диагностическое и хирургическое оборудование, в том числе единственный в ЦФО высокоточный лазер. С его помощью врач может моделировать тончайший лоскут роговицы с минимальным нарушением архитектуры.

Ранее заведующая центром Виктория Башук в интервью ИА «Бел.Ру» отметила, что самыми частыми становятся операции по поводу катаракты. По её словам, высокотехнологичные операции финансируются в основном из регионального бюджета, остальная часть приходит из федеральной казны.

Офтальмологический центр в Белгороде может выполнить 524 высокотехнологичные операции
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Воспользоваться помощью специалистов центра могут все жители Белгородской области.

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