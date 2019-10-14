В Белгороде создали офтальмологический центр

С появлением нового офтальмологического центра на базе горбольницы № 2 Белгорода в этом году проведут 524 высокотехнологичные операции на сетчатке глаза, стекловидном теле, при тяжёлых диабетических изменениях, пересадки роговицы, а также при сложных реконструкциях после травм глаза.