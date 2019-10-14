В Белгороде создали офтальмологический центр

С появлением нового офтальмологического центра на базе горбольницы № 2 Белгорода в этом году проведут 524 высокотехнологичные операции на сетчатке глаза, стекловидном теле, при тяжёлых диабетических изменениях, пересадки роговицы, а также при сложных реконструкциях после травм глаза.
В экстренном случае помощь пациенту будет оказана незамедлительно и в полном объёме. При плановом вмешательстве в центр поступают люди, которые прошли обследования и получили соответствующее заключение.
Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области, центр получил самое современное диагностическое и хирургическое оборудование, в том числе единственный в ЦФО высокоточный лазер. С его помощью врач может моделировать тончайший лоскут роговицы с минимальным нарушением архитектуры.
Ранее заведующая центром Виктория Башук в интервью ИА «Бел.Ру» отметила, что самыми частыми становятся операции по поводу катаракты. По её словам, высокотехнологичные операции финансируются в основном из регионального бюджета, остальная часть приходит из федеральной казны.
Воспользоваться помощью специалистов центра могут все жители Белгородской области.