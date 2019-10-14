Три города в Белгородской области выбраны для реорганизации центров занятости

Posted 14 октября 2019, 10:51
Published 14 октября 2019, 10:51
Modified 20 августа 2024, 03:20
Updated 20 августа 2024, 03:20
В рамках рабочего визита Васильев оценил, как идёт работа по внедрению нового формата службы занятости в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Напомним, он входит в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».
Пилотными площадками в этом году стали Белгородский, Губкинский и Старооскольский городские центры занятости: здесь проведён ремонт в едином стиле, обновлена техническая база, а сотрудники прошли обучение. Для удобства взаимодействия с клиентом открыт интерактивный ресурс, где, к примеру, работодатель может предоставлять отчёты о квотах на инвалидов или потребностях в вакансиях.
Обновлённые центры должны открыть в декабре, уточнили в областном правительстве. На следующий год запланирована модернизация ещё трёх площадок, а к 2025 году мероприятиями нацпроекта должны охватить все центры занятости Белгородской области.