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Posted 14 октября 2019, 10:51

Published 14 октября 2019, 10:51

Modified 20 августа 2024, 03:20

Updated 20 августа 2024, 03:20

Три города в Белгородской области выбраны для реорганизации центров занятости

Три города в Белгородской области выбраны для реорганизации центров занятости

14 октября 2019, 10:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Предварительные итоги модернизации подвёл замглавы Роструда Денис Васильев.

В рамках рабочего визита Васильев оценил, как идёт работа по внедрению нового формата службы занятости в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Напомним, он входит в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Пилотными площадками в этом году стали Белгородский, Губкинский и Старооскольский городские центры занятости: здесь проведён ремонт в едином стиле, обновлена техническая база, а сотрудники прошли обучение. Для удобства взаимодействия с клиентом открыт интерактивный ресурс, где, к примеру, работодатель может предоставлять отчёты о квотах на инвалидов или потребностях в вакансиях.

Обновлённые центры должны открыть в декабре, уточнили в областном правительстве. На следующий год запланирована модернизация ещё трёх площадок, а к 2025 году мероприятиями нацпроекта должны охватить все центры занятости Белгородской области.

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