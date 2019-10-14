Три города в Белгородской области выбраны для реорганизации центров занятости

Пилотными площадками в этом году стали Белгородский, Губкинский и Старооскольский городские центры занятости: здесь проведён ремонт в едином стиле, обновлена техническая база, а сотрудники прошли обучение. Для удобства взаимодействия с клиентом открыт интерактивный ресурс, где, к примеру, работодатель может предоставлять отчёты о квотах на инвалидов или потребностях в вакансиях.