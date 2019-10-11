В музее связи «Ростелекома» в Белгороде работает выставка «Политик и гражданин»

Наша выставка рассказывает о Николае Рыжкове – видном общественном деятеле и настоящем патриоте своей страны. Мемориальные комплексы юбилейной выставки составлены из экспонатов, переданных в дар музею «Ростелекома» сенатором. Они показывают посетителям не только уникальную личность государственного масштаба, но и живого человека, который бескорыстно заботится об Отечестве.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»