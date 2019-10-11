В музее связи «Ростелекома» в Белгороде работает выставка «Политик и гражданин»

Николай Рыжков – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Герой труда РФ. На выставке собраны уникальные экспонаты: документы, фотографии, книги, коллекции марок и личные вещи Николая Рыжкова.
Наша выставка рассказывает о Николае Рыжкове – видном общественном деятеле и настоящем патриоте своей страны. Мемориальные комплексы юбилейной выставки составлены из экспонатов, переданных в дар музею «Ростелекома» сенатором. Они показывают посетителям не только уникальную личность государственного масштаба, но и живого человека, который бескорыстно заботится об Отечестве.Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»
Николай Рыжков – дважды лауреат Государственной премии СССР, академик Российской инженерной академии и технологической академии РФ. Он же автор шести изобретений в области сварки и металлургии.
Работа выставки продлится до января 2020 года. Музей связи «Ростелекома» расположен по адресу: город Белгород, проспект Славы, дом 126. На бесплатные групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (4722) 22-94-25.
Возрастное ограничение – 6+