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Posted 11 октября 2019, 10:47

Published 11 октября 2019, 10:47

Modified 17 сентября 2022, 16:26

Updated 17 сентября 2022, 16:26

Агентство Fitch сменило прогноз по Альфа-Банку со «стабильного» на «позитивный»

Агентство Fitch сменило прогноз по Альфа-Банку со «стабильного» на «позитивный»

11 октября 2019, 10:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, подтвердив кредитные рейтинги Альфа-Банка на уровне BB+, изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный».

Рейтинговое агентство считает, что Альфа-Банк имеет высокий уровень внутренней кредитоспособности.

Агентство Fitch Ratings акцентирует внимание на стабильности высокого качества активов банка, достаточной ликвидности, сильном профиле фондирования, который формируется при помощи повышенной доли средств до востребования, составляющих 42 % от общего обязательственного объёма. Таким образом, достигается высокая стабильность финансирования и минимум затрат — стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3 %, несущественно превышая показатели государственных и иностранных банков. Помимо того, агентство высоко оценивает доступ Альфа-Банка к масштабным российским заёмщикам и вкладчикам и финансовую устойчивость, пишут «Новые известия»

«Позитивный» прогноз является отражением ожиданий агентства относительно повышения в скором времени рейтинга банка до ВВВ-, опираясь на недавнее улучшение операционной среды России. Это рейтинговое решение будет обусловлено положительной статистикой розничного кредитования, стабильными темпами роста портфеля по кредитам и объёма доходной части, которая обеспечит рост и достаточность капитала.

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