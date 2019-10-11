Агентство Fitch сменило прогноз по Альфа-Банку со «стабильного» на «позитивный»

Агентство Fitch Ratings акцентирует внимание на стабильности высокого качества активов банка, достаточной ликвидности, сильном профиле фондирования, который формируется при помощи повышенной доли средств до востребования, составляющих 42 % от общего обязательственного объёма. Таким образом, достигается высокая стабильность финансирования и минимум затрат — стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3 %, несущественно превышая показатели государственных и иностранных банков. Помимо того, агентство высоко оценивает доступ Альфа-Банка к масштабным российским заёмщикам и вкладчикам и финансовую устойчивость, пишут «Новые известия»