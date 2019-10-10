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Posted 10 октября 2019, 06:54

Published 10 октября 2019, 06:54

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

В Белгородской области растёт число ДТП с участием детей

В Белгородской области растёт число ДТП с участием детей

10 октября 2019, 06:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
117 несовершеннолетних пострадали на дорогах региона с начала года.

За девять месяцев текущего года произошло 110 аварий с участием детей. Об этом сообщили на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности в областной Госавтоинспекции.

Погибли три ребёнка, 117 пострадали. Как отметили в ведомстве, рост наблюдается по всем показателям. В 48,2 % аварий дети были пассажирами, в 37,3 % − пешеходами.

Также на совещании рассказали, что с января по сентябрь по причине плохих дорог произошло 393 аварии. Погибли 45 человек, 506 пострадали.

Ранее сообщалось, что относительно новым видом ДТП с участием детей стало использование ими новых средств передвижения. Один из случаев зарегистрирован в Таврово, где под колёсами автомобиля погиб мальчик на электросамокате.

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#Новости#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Детский травматизм
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