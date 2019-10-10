В Белгородской области растёт число ДТП с участием детей

Posted 10 октября 2019, 06:54
Published 10 октября 2019, 06:54
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
За девять месяцев текущего года произошло 110 аварий с участием детей. Об этом сообщили на совещании по итогам оперативно-служебной деятельности в областной Госавтоинспекции.
Погибли три ребёнка, 117 пострадали. Как отметили в ведомстве, рост наблюдается по всем показателям. В 48,2 % аварий дети были пассажирами, в 37,3 % − пешеходами.
Также на совещании рассказали, что с января по сентябрь по причине плохих дорог произошло 393 аварии. Погибли 45 человек, 506 пострадали.
Ранее сообщалось, что относительно новым видом ДТП с участием детей стало использование ими новых средств передвижения. Один из случаев зарегистрирован в Таврово, где под колёсами автомобиля погиб мальчик на электросамокате.