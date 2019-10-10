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Posted 10 октября 2019, 13:24

Published 10 октября 2019, 13:24

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Судебного пристава из Белгородской области поймали на 57 эпизодах мошенничества

Судебного пристава из Белгородской области поймали на 57 эпизодах мошенничества

10 октября 2019, 13:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Женщину приговорили к трём с половиной годам тюрьмы, но из-за малолетнего ребёнка ей дали отсрочку.

Бывшая сотрудница отдела УФССП в Борисовском районе убеждала клиентов, что деньги на погашение долгов можно передавать наличными через неё – женщина сама внесёт их на депозитный счёт. Однако суммы до взыскателей не доходили, а задолженность не списывалась. Деньги судебный пристав – исполнитель оставляла себе.

По такой схеме женщина работала с 2016 по 2018 гг., пока её не уличили ОВД, прокуратура и само управление ФССП. Всего правоохранители насчитали 57 эпизодов преступления.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Бывшего пристава приговорили к трём годам шести месяцам тюрьмы. Кроме этого, ей два года запрещено занимать должности на госслужбе.

Наказание женщина будет отбывать, когда её ребёнку исполнится 14 лет, сообщили в региональном следкоме.

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