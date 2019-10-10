Судебного пристава из Белгородской области поймали на 57 эпизодах мошенничества

Posted 10 октября 2019, 13:24
Published 10 октября 2019, 13:24
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
Бывшая сотрудница отдела УФССП в Борисовском районе убеждала клиентов, что деньги на погашение долгов можно передавать наличными через неё – женщина сама внесёт их на депозитный счёт. Однако суммы до взыскателей не доходили, а задолженность не списывалась. Деньги судебный пристав – исполнитель оставляла себе.
По такой схеме женщина работала с 2016 по 2018 гг., пока её не уличили ОВД, прокуратура и само управление ФССП. Всего правоохранители насчитали 57 эпизодов преступления.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Бывшего пристава приговорили к трём годам шести месяцам тюрьмы. Кроме этого, ей два года запрещено занимать должности на госслужбе.
Наказание женщина будет отбывать, когда её ребёнку исполнится 14 лет, сообщили в региональном следкоме.