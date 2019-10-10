Судебного пристава из Белгородской области поймали на 57 эпизодах мошенничества

Бывшая сотрудница отдела УФССП в Борисовском районе убеждала клиентов, что деньги на погашение долгов можно передавать наличными через неё – женщина сама внесёт их на депозитный счёт. Однако суммы до взыскателей не доходили, а задолженность не списывалась. Деньги судебный пристав – исполнитель оставляла себе.