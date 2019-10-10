Смертность на белгородских дорогах собираются свести к нулю в рамках нацпроекта

Добавим, что с начала года на региональных трассах произошло 968 дорожно-транспортных происшествий. Жертвами аварий стали 109 человек, травмы получили 1 246. При этом в 393 ДТП были отмечены плохие дорожные условия, а погибших в результате подобных аварий насчитали 45 человек.