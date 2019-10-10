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Posted 10 октября 2019, 06:52

Published 10 октября 2019, 06:52

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Смертность на белгородских дорогах собираются свести к нулю в рамках нацпроекта

Смертность на белгородских дорогах собираются свести к нулю в рамках нацпроекта

10 октября 2019, 06:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Реализацию программы обсудили на совещании в областном управлении ГИБДД.

Речь идёт о нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который подготовлен в рамках Стратегии безопасности дорожного движения в РФ. Её целями является стремление к нулевой смертности в автомобильных авариях к 2030 году и повышение безопасности.

С учётом проекта белгородские власти разработали и утвердили местные программы: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Их осуществление позволит подготовить инфраструктуру, которая поможет предупредить ошибки водителя или значительно снизить негативные последствия.

Добавим, что с начала года на региональных трассах произошло 968 дорожно-транспортных происшествий. Жертвами аварий стали 109 человек, травмы получили 1 246. При этом в 393 ДТП были отмечены плохие дорожные условия, а погибших в результате подобных аварий насчитали 45 человек.

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#Новости#Общество#Гибдд#Смертность#Правила дорожного движения#Касается каждого#Нацпроект
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