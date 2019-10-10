Направо пойдёшь – молоко найдёшь? В Белгороде неправильно продают молочные продукты

Нововведение действует с 1 июня 2019 года и призвано помочь покупателю найти и выбрать необходимые продукты. При этом предполагается, что потребителю теперь будет необязательно внимательно читать состав, чтобы понять, есть ли в продукте заменители молочного жира или нет. По мнению экспертов, такой подход к визуализированной выкладке поможет покупателям сделать осознанный выбор. Также отмечается, что это может дать толчок к росту продаж в сегменте натуральной молочки и вытеснению с рынка продукции с растительными заменителями. Но на практике всё не так радужно.