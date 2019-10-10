Направо пойдёшь – молоко найдёшь? В Белгороде неправильно продают молочные продукты

Posted 10 октября 2019, 13:59
Published 10 октября 2019, 13:59
Modified 20 августа 2024, 01:22
Updated 20 августа 2024, 01:22
В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области прокомментировали ситуацию с новыми правилами выкладки молочных продуктов на прилавках.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева рассказала, как обстоят дела с реализацией новых правил выкладки молочной продукции. Теперь продавец обязан предоставить покупателю визуализированную информацию о составе молочных продуктов. Всё, что произведено с добавлением заменителей молочного жира, должно не просто стоять на полках отдельно, но и сопровождаться хорошо заметной и понятной табличкой.
Нововведение действует с 1 июня 2019 года и призвано помочь покупателю найти и выбрать необходимые продукты. При этом предполагается, что потребителю теперь будет необязательно внимательно читать состав, чтобы понять, есть ли в продукте заменители молочного жира или нет. По мнению экспертов, такой подход к визуализированной выкладке поможет покупателям сделать осознанный выбор. Также отмечается, что это может дать толчок к росту продаж в сегменте натуральной молочки и вытеснению с рынка продукции с растительными заменителями. Но на практике всё не так радужно.
После подписания постановления правительства в январе этого года у магазинов было почти полгода на подготовку к нововведениям, чтобы перейти на новый стандарт плавно. Никаких дополнительных затрат на это не могло быть, нужно просто правильно организовать пространство (прилавков – прим. ред.). Но по факту мы видим много нарушений. Елена Оглезнева
В ходе проверок Роспотребнадзор зафиксировал 395 нарушений. В 68 случаях отсутствовали информационные надписи «Продукция без заменителя молочного жира», в 41 случае продавцы не отделили реализуемую продукцию согласно требованиям. В 286 случаях нарушения были комбинированными. Нарушениями страдают «Магнит», «Ашан», «Агроторг» и «Перекрёсток».
Эксперт отмечает, что аббревиатуры на ценнике или вблизи полки «БЗМЖ» и «СЗМЖ» не соответствуют новым требованиям, так как не несут понятной каждому информации. Сомнительно, что пожилые люди или дети сходу поймут, о чём идёт речь на таких табличках.
Зачастую растительную молочку и натуральную выкладывают на разных полках, что формально соответствует требованиям. Но продукты двух категорий располагаются настолько близко друг к другу, что такое соседство может ввести покупателя в заблуждение.
В отношении нарушителей Роспотребнадзор составил 332 протокола об административном правонарушении. Из них 163 штрафа на сумму 349 300 рублей.