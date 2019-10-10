Мобильное приложение Альфа-Банка возглавило рейтинг USABILITYLAB

По результатам всех исследований, самое удобное приложение оказалось у Альфа-Банка. За право стать лучшим сражались 12 приложений от ведущих российских банков, однако победу одержало «Альфа-Мобайл». Кроме того, эксперты отметили дизайн программы и код, который создавался с учётом особенностей людей с ограниченными возможностями. Приложение доступно на двух платформах: iOS и Android.