Мобильное приложение Альфа-Банка возглавило рейтинг USABILITYLAB

Posted 10 октября 2019, 12:29
Published 10 октября 2019, 12:29
Modified 17 сентября 2022, 16:26
Updated 17 сентября 2022, 16:26
Директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков отметил, что цифровой банкинг — одна из актуальных опций для клиента. Именно поэтому в компании разрабатываются сервисы, которые обеспечат доступность банка для всех категорий граждан. Об этом сообщает gorod55.ru.
Управляющий партнёр USABILITYLAB Дмитрий Сатин добавил, что в компании рейтинг общедоступности приложений составляют с 2017 года. В текущем году исследования приложений на доступность для людей с ограниченными возможностями были выведены в отдельную категорию.
Кроме того, он добавил, что многие банки уже сегодня реализуют проекты по обеспечению доступности приложений для клиентов с ограниченными возможностями. Специалисты USABILITYLAB полагают, что подобные инициативы привлекут внимание разработчиков приложений и те, в свою очередь, начнут создавать максимально удобные сервисы.
Специалисты USABILITYLAB составили актуальный список проблем, с которыми при использовании приложения могут столкнуться граждане с ограниченными способностями. Так, они выделили проблемы, касающиеся незрячих, слабовидящих, имеющих нарушения моторики, нарушения слуха, а также пользователей, не имеющих таких особенностей. Оценка приложений проходила по ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1.
По результатам всех исследований, самое удобное приложение оказалось у Альфа-Банка. За право стать лучшим сражались 12 приложений от ведущих российских банков, однако победу одержало «Альфа-Мобайл». Кроме того, эксперты отметили дизайн программы и код, который создавался с учётом особенностей людей с ограниченными возможностями. Приложение доступно на двух платформах: iOS и Android.