Белгородцы не смогут получить микрокредит под залог жилья

Posted 10 октября 2019, 09:53
Published 10 октября 2019, 09:53
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
Действие документа не распространяется на МФО, чьими учредителями, акционерами или участниками является государство или региональные власти.
Остальные микрофинансовые организации с ноября не смогут выдавать гражданам займы под залог жилья, доли в праве на общее имущество или права требования дольщика по договору долевого строительства.
Кроме этого, в управлении госдолга департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области напомнили, что закон устанавливает требования к размеру собственных средств МФО с 10 тыс. до 5 млн рублей. Увеличение будет поэтапным и растянется до июля 2024 года.
Также МФО смогут проверять клиента через государственные информационные системы и банки. Ожидается, что нововведение поможет в борьбе с различными видами мошенничества.