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Posted 10 октября 2019, 09:53

Published 10 октября 2019, 09:53

Modified 20 августа 2024, 04:34

Updated 20 августа 2024, 04:34

Белгородцы не смогут получить микрокредит под залог жилья

Белгородцы не смогут получить микрокредит под залог жилья

10 октября 2019, 09:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Жилье
Соответствующий закон вступает в силу с 1 ноября.

Действие документа не распространяется на МФО, чьими учредителями, акционерами или участниками является государство или региональные власти.

Остальные микрофинансовые организации с ноября не смогут выдавать гражданам займы под залог жилья, доли в праве на общее имущество или права требования дольщика по договору долевого строительства.

Кроме этого, в управлении госдолга департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области напомнили, что закон устанавливает требования к размеру собственных средств МФО с 10 тыс. до 5 млн рублей. Увеличение будет поэтапным и растянется до июля 2024 года.

Также МФО смогут проверять клиента через государственные информационные системы и банки. Ожидается, что нововведение поможет в борьбе с различными видами мошенничества.

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