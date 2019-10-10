Белгородцы не смогут получить микрокредит под залог жилья

Кроме этого, в управлении госдолга департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области напомнили, что закон устанавливает требования к размеру собственных средств МФО с 10 тыс. до 5 млн рублей. Увеличение будет поэтапным и растянется до июля 2024 года.