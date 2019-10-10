Белгородский суд наказал почтальонку за кражу денег у пенсионера

Posted 10 октября 2019, 11:55
Published 10 октября 2019, 11:55
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
Следствие установило, что с января 2018-го по июнь 2019 года сотрудница Ракитянского почтамта расписывалась в ведомостях на выплату единой денежной компенсации за ЖКУ вместо пенсионера и забирала его деньги. Ущерб, нанесённый управлению соцзащиты населения администрации района, составил 10 165 рублей.
Мировой суд учёл, что почтальон возместила всю сумму, и назначил ей наказание в виде 11 тыс. рублей штрафа. В прокуратуре Белгородской области отметили, что приговор ещё не вступил в законную силу.
В апреле ИА «Бел.Ру» рассказывало историю пенсионерки, которую в течение года обманывала почтальон: при выплате пенсии и компенсации по услугам ЖКХ она выдавала сумму на 50−200 рублей меньше, чем положено. Эту информацию сын потерпевшей подкрепил квитанциями. Полную сумму женщина начала получать в 2019 году после того, как поменялся сотрудник почтового отделения.
Напомним, проверить правильность начисления выплат можно в управлении соцзащиты по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт, квитанции об оплате ЖКХ и платёжки, полученные по почте.