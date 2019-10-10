Белгородский суд наказал почтальонку за кражу денег у пенсионера

В апреле ИА «Бел.Ру» рассказывало историю пенсионерки, которую в течение года обманывала почтальон: при выплате пенсии и компенсации по услугам ЖКХ она выдавала сумму на 50−200 рублей меньше, чем положено. Эту информацию сын потерпевшей подкрепил квитанциями. Полную сумму женщина начала получать в 2019 году после того, как поменялся сотрудник почтового отделения.