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Posted 10 октября 2019, 12:29

Published 10 октября 2019, 12:29

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Белгородец замучил знакомого до смерти из-за закрытой двери

Белгородец замучил знакомого до смерти из-за закрытой двери

10 октября 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Материалы уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Старого Оскола переданы в суд.

По версии следствия, 22 марта обвиняемый распивал алкоголь в гостях у приятеля. Решив сходить за сигаретами, мужчина попросил хозяина не закрывать дверь, однако тот просьбу не выполнил.

Тогда фигурант дела проник в комнату через балкон соседей, избил знакомого и издевался над ним с особой жестокостью, после чего ушёл. Полученные травмы оказались для 43-летнего потерпевшего смертельными. Его тело утром нашли соседи, уточнили в региональном следственном управлении.

В отношении жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Судьбу обвиняемого решит суд.

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