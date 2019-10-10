Белгородец замучил знакомого до смерти из-за закрытой двери

Тогда фигурант дела проник в комнату через балкон соседей, избил знакомого и издевался над ним с особой жестокостью, после чего ушёл. Полученные травмы оказались для 43-летнего потерпевшего смертельными. Его тело утром нашли соседи, уточнили в региональном следственном управлении.