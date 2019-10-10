Белгородец замучил знакомого до смерти из-за закрытой двери

Posted 10 октября 2019, 12:29
Published 10 октября 2019, 12:29
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
По версии следствия, 22 марта обвиняемый распивал алкоголь в гостях у приятеля. Решив сходить за сигаретами, мужчина попросил хозяина не закрывать дверь, однако тот просьбу не выполнил.
Тогда фигурант дела проник в комнату через балкон соседей, избил знакомого и издевался над ним с особой жестокостью, после чего ушёл. Полученные травмы оказались для 43-летнего потерпевшего смертельными. Его тело утром нашли соседи, уточнили в региональном следственном управлении.
В отношении жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего. Судьбу обвиняемого решит суд.