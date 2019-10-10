Батутный парк в Старом Осколе выплатил компенсацию ребёнку, сломавшему руку

Posted 10 октября 2019, 08:26
Published 10 октября 2019, 08:26
Modified 20 августа 2024, 04:34
Updated 20 августа 2024, 04:34
Инцидент произошёл в Старом Осколе: для одного из маленьких посетителей визит в батутный центр закончился переломом руки. Через суд его мать добилась от ООО «Инвестиции и ресурсы» компенсации морального вреда в размере 101 тыс. рублей.
Пристав-исполнитель предупредил компанию о последствиях неисполнения решения суда и обратил взыскание на её расчётные счета. В управлении ФССП по Белгородской области отметили, что задолженность организация погасила до окончания добровольного срока.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Компенсация в полном объёме перечислена матери пострадавшего ребёнка.