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Posted 10 октября 2019, 08:26

Published 10 октября 2019, 08:26

Modified 20 августа 2024, 04:34

Updated 20 августа 2024, 04:34

Батутный парк в Старом Осколе выплатил компенсацию ребёнку, сломавшему руку

Батутный парк в Старом Осколе выплатил компенсацию ребёнку, сломавшему руку

10 октября 2019, 08:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Организация рассчиталась с матерью пострадавшего под контролем сотрудников ФССП.

Инцидент произошёл в Старом Осколе: для одного из маленьких посетителей визит в батутный центр закончился переломом руки. Через суд его мать добилась от ООО «Инвестиции и ресурсы» компенсации морального вреда в размере 101 тыс. рублей.

Пристав-исполнитель предупредил компанию о последствиях неисполнения решения суда и обратил взыскание на её расчётные счета. В управлении ФССП по Белгородской области отметили, что задолженность организация погасила до окончания добровольного срока.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Компенсация в полном объёме перечислена матери пострадавшего ребёнка.

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