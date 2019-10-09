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Posted 9 октября 2019, 13:00

Published 9 октября 2019, 13:00

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

Пьяная драка и стрельба из травматики в Старом Осколе привели к уголовному делу

Пьяная драка и стрельба из травматики в Старом Осколе привели к уголовному делу

9 октября 2019, 13:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Драка
Врачи не смогли спасти одного из участников разборки, от огнестрельных ранений он скончался в больнице.

В ночь на 21 сентября 2019 года двое пьяных приятелей стояли возле кафе в Старом Осколе. К ним присоединился ещё один нетрезвый мужчина 47 лет. Пришедший и один из приятелей поссорились и подрались, после чего первый ушёл.

Второй приятель решил заступиться за друга и отправился разбираться с обидчиком. 27-летний мужчина догнал его, ударил по лицу и выстрелил в голову из травматического оружия, когда тот упал. Спустя неделю пострадавший умер в больнице.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Оскольчанину предъявили обвинение, его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном следкоме.

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