Пьяная драка и стрельба из травматики в Старом Осколе привели к уголовному делу

Posted 9 октября 2019, 13:00
Published 9 октября 2019, 13:00
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
В ночь на 21 сентября 2019 года двое пьяных приятелей стояли возле кафе в Старом Осколе. К ним присоединился ещё один нетрезвый мужчина 47 лет. Пришедший и один из приятелей поссорились и подрались, после чего первый ушёл.
Второй приятель решил заступиться за друга и отправился разбираться с обидчиком. 27-летний мужчина догнал его, ударил по лицу и выстрелил в голову из травматического оружия, когда тот упал. Спустя неделю пострадавший умер в больнице.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Оскольчанину предъявили обвинение, его заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном следкоме.