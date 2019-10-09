Пьяная драка и стрельба из травматики в Старом Осколе привели к уголовному делу

В ночь на 21 сентября 2019 года двое пьяных приятелей стояли возле кафе в Старом Осколе. К ним присоединился ещё один нетрезвый мужчина 47 лет. Пришедший и один из приятелей поссорились и подрались, после чего первый ушёл.