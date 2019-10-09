Прокуратура Белгорода: навязывание банковских карт в школах нарушает законы

Posted 9 октября 2019, 03:30
Published 9 октября 2019, 03:30
Modified 1 декабря 2024, 07:43
Updated 1 декабря 2024, 07:43
Прокуратура Белгорода провела проверку после публикации ИА «Бел.Ру» о навязывании банковских карт в школах областного центра. В сентябре в образовательных организациях на родительских собраниях предлагали родителям оформить банковские карты одного из банков на малолетних детей для оплаты питания в школе и проезда в общественном транспорте.
Это нарушает Гражданский кодекс. Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юрлица свободны в заключении договора. Понуждение к его заключению не допускается, за исключением особенных случаев.
Нарушает это и Федеральный закон «О защите прав потребителей», где в ч. 2 ст. 16 закреплён запрет устанавливать условием на приобретение услуги приобретение иных товаров или услуг. Продавец обязан возместить причинённые убытки в полном объёме.
Наконец, если понуждают к приобретению банковских карт конкретного банка, то это нарушает ФЗ «О защите конкуренции».
Заместитель прокурора Белгорода объявил предостережение управлению образования администрации города о том, что нарушение указанных положений законодательства может повлечь предусмотренную законом ответственность.
Напомним, в сентябре на родительских собраниях в школах классные руководители убеждали оформить банковские карты на своих детей до 1 октября. При этом заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов сообщил, что это были только рекомендации «и каждый родитель вправе определить: нужна его ребёнку пластиковая карта или не нужна».