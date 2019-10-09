Прокуратура Белгорода: навязывание банковских карт в школах нарушает законы

Напомним, в сентябре на родительских собраниях в школах классные руководители убеждали оформить банковские карты на своих детей до 1 октября. При этом заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов сообщил, что это были только рекомендации «и каждый родитель вправе определить: нужна его ребёнку пластиковая карта или не нужна».