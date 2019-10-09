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Posted 9 октября 2019, 07:18

Published 9 октября 2019, 07:18

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

Приставы заставили «Белгороддорстрой» выплатить штраф

Приставы заставили «Белгороддорстрой» выплатить штраф

9 октября 2019, 07:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Долг компания выплатила лишь после ареста транспорта.

На исполнении у белгородских приставов оказалось производство в отношении ООО «Белгороддорстрой»: компания медлила с оплатой штрафа в 100 тыс. рублей за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при строительстве дорог. Несмотря на отправленное уведомление, деньги должник не выплачивал.

Пристав-исполнитель обратил взыскание на расчётные счета организации и наложил запрет на регистрационные действие по автопарку. При этом представитель ООО принёс чек на оплату половины долга, но узнал, что для снятия мер требуется полное его погашение.

В региональном управлении ФССП сообщили, что оставшаяся часть и исполнительский сбор в 10 тыс. рублей были списаны со счёта организации. После этого все запреты сняли.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Долг#Штраф#Безопасность
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