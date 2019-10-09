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Posted 9 октября 2019, 08:30

Published 9 октября 2019, 08:30

Modified 1 декабря 2024, 07:56

Updated 1 декабря 2024, 07:56

Пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста

Пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста

9 октября 2019, 08:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
Проект о снижении возраста негосударственной пенсии прошёл первое чтение в Госдуме.

Речь идёт о сокращении возраста, дающего работающим гражданам страны право на получение негосударственной пенсии.

Авторы инициативы считают, что одновременное повышение возраста выхода на обычную и негосударственную пенсии лишает последнюю привлекательности и снижает объёмы отчислений в НПФ. Согласно разработке, возможность получения негосударственной выплаты будет предоставляться мужчинам и женщинам, достигшим 60 и 55 лет.

Однако прошедший первое чтение в Госдуме проект допускает увеличение возраста предоставления права на негосударственные выплаты, но не более поэтапно растущего показателя до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Кроме того, остаётся возможность назначения такой пенсии ранее 60 и 55 лет лицам, работающим на опасных производствах или в районах Крайнего Севера, отмечает РИА «Новости».

В сентябре появилась информация о потере индексации пенсий работающими пенсионерами, но в Пенсионном фонде её назвали ложной. Саму систему накопительных пенсий в России тоже ожидают изменения. При этом ПФР предложил увеличить размер единовременных выплат накопительной пенсии.

Депутаты облдумы оставили прожиточный минимум белгородских пенсионеров на прежнем уровне.

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#Новости#Экономика#Пенсионеры#Госдума#ПФР
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