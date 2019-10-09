Пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста

Posted 9 октября 2019, 08:30
Published 9 октября 2019, 08:30
Modified 1 декабря 2024, 07:56
Updated 1 декабря 2024, 07:56
Речь идёт о сокращении возраста, дающего работающим гражданам страны право на получение негосударственной пенсии.
Авторы инициативы считают, что одновременное повышение возраста выхода на обычную и негосударственную пенсии лишает последнюю привлекательности и снижает объёмы отчислений в НПФ. Согласно разработке, возможность получения негосударственной выплаты будет предоставляться мужчинам и женщинам, достигшим 60 и 55 лет.
Однако прошедший первое чтение в Госдуме проект допускает увеличение возраста предоставления права на негосударственные выплаты, но не более поэтапно растущего показателя до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Кроме того, остаётся возможность назначения такой пенсии ранее 60 и 55 лет лицам, работающим на опасных производствах или в районах Крайнего Севера, отмечает РИА «Новости».