Пенсию можно будет получать раньше наступления пенсионного возраста

Однако прошедший первое чтение в Госдуме проект допускает увеличение возраста предоставления права на негосударственные выплаты, но не более поэтапно растущего показателя до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Кроме того, остаётся возможность назначения такой пенсии ранее 60 и 55 лет лицам, работающим на опасных производствах или в районах Крайнего Севера, отмечает РИА «Новости».