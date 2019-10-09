Очередное заседание по делу о взятке белгородского чиновника стало закрытым

Posted 9 октября 2019, 15:15
Published 9 октября 2019, 15:15
Modified 20 августа 2024, 01:22
Updated 20 августа 2024, 01:22
Очередное заседание по делу Юрия Наумова прошло в Свердловском районном суде Белгорода в среду, 9 октября. В ходе процесса опросили свидетеля Ирину Гащенко, которая является сожительницей Артёма Образцова. На большую часть заданных ей вопросов женщина отвечала, что не знает или не помнит такого.
В ноябре 2017 года Артём Шаров оформил на Ирину доверенность, согласно которой женщина могла управлять и распоряжаться имуществом ООО «Прометей», совершать сделки и имела ряд важных полномочий. По словам Ирины, доверенность оформлялась «на всякий случай», если «кто-нибудь из руководства уедет, заболеет или будет отсутствовать». Финансовые вопросы женщина, по её сообщению, не решала, да и правами, которыми наделяла её доверенность, практически не пользовалась – все необходимые дела вёл Образцов.
Мне было известно, что Образцов Артём Михайлович под контролем сотрудников ФСБ осуществлял передачу денежных средств через посредника сотруднику земельного комитета. Это было связано с выкупом земли, я точно в это дело не вникала. Подробности мне неизвестны. Ирина Гащенко
Ничего не знает свидетель и о наличии задолженностей у компании, размере прибыли и общих финансов. Примечательно, что женщина не смогла ответить на вопрос адвоката Юрия Наумова Елены Палымовой о том, где и кем она в данный момент работает.
Есть несколько организаций, где я онлайн совершаю со своего компьютера рабочие моменты, - сообщила Ирина.
Какие рабочие моменты и какие организации? - уточнила адвокат.
Я не могу сейчас на память ответить. Я не помню. У меня двое детей, я не могу помнить этого.
А что за операции? С чем связана ваша деятельность?
С оптовой торговлей.
Не помните, какие организации и где вы работаете, да?
Организации я не помню, названия сейчас перечислить не могу.
Официально вы безработная?
Я являюсь руководителем. Если это считается по Трудовому кодексу официальной работой, значит, официально работаю.
Также свидетель сообщила, что не знает, является ли Образцов фактическим владельцем ООО «Прометей». При этом женщина не оформляла на него доверенность, хотя ранее в суде сообщила, что большую часть вопросов, связанных с деятельностью компании, осуществлял именно он.
Наверное, этот момент (оформления доверенности на Артёма Образцова – прим. ред.) был упущен, потому что мы находились в личных близких отношениях. Ирина Гащенко
По словам свидетельницы, она не участвовала ни в каких разговорах и обсуждениях, касающихся земли и компании.
В материалах дела имеется расшифровка видеозаписи, на которой записан разговор между Образцовым, Лозовым и Гащенко. Адвокат Елена Палымова попросила зачитать расшифровку, но защита Лозового выступила против, ссылаясь на то, что «в записи содержатся некие речевые обороты и выражения, которые могут сформировать негативное отношение к доверителю».
Сам Юрий Наумов обратился к обвинителю и отметил, что в материалах дела содержатся все расшифровки и доказательства, поэтому ему непонятно, почему на стадии предварительного следствия не исключить то, что не должно быть оглашено публично в ходе заседания. Палымова также отметила, что все ОРД (материалы оперативно-розыскной деятельности – прим. ред.) рассекречены.
В итоге ходатайство Палымовой о зачитывании расшифровки было удовлетворено судом, однако на время оглашения доказательства заседание всё-таки перешло в режим закрытого и присутствующих попросили покинуть зал.
Напомним, что экс-чиновнику Юрию Наумову грозит до 12 лет лишения свободы за получение взятки в размере 400 тысяч рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых находится Александр Лозовой, его обвиняют в посредничестве. По версии следствия, в октябре прошлого года Наумову передали 400 тыс. рублей в качестве взятки за покупку ООО «Прометей» арендуемого участка в рассрочку на три года. Посредник действовал от имени Александра Лозового и помогал владельцу «БелАгро» и «Агро Престиж» Артёму Образцову.