Очередное заседание по делу о взятке белгородского чиновника стало закрытым

В ноябре 2017 года Артём Шаров оформил на Ирину доверенность, согласно которой женщина могла управлять и распоряжаться имуществом ООО «Прометей», совершать сделки и имела ряд важных полномочий. По словам Ирины, доверенность оформлялась «на всякий случай», если «кто-нибудь из руководства уедет, заболеет или будет отсутствовать». Финансовые вопросы женщина, по её сообщению, не решала, да и правами, которыми наделяла её доверенность, практически не пользовалась – все необходимые дела вёл Образцов.