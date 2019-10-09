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Posted 9 октября 2019, 12:45

Published 9 октября 2019, 12:45

Modified 20 августа 2024, 01:22

Updated 20 августа 2024, 01:22

Насосная станция канализации Белгорода обойдётся почти в 292 млн рублей

Насосная станция канализации Белгорода обойдётся почти в 292 млн рублей

9 октября 2019, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Канализация
Глава региона Евгений Савченко подписал документ, вносящий изменения в постановление от 27 мая.

Речь идёт о строительстве новой канализационной насосной станции в Белгороде. Согласно новой редакции, на 2019−2020 годы на неё потратят 291,9 млн рублей: в текущем году – почти 87,6 млн, а следующем – 204,3 млн.

Из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели в общей сумме выделят 175 млн рублей. Оставшуюся сумму разделят между областным бюджетом и участниками проекта.

Ранее Белгородский водоканал оценил комплексную реконструкцию очистных сооружений канализации областного центра в 69 млн рублей. На эти деньги победителю тендера необходимо отремонтировать перегородки, стены и днище очистных сооружений, а также провести гидроизоляцию восстановленных бетонных поверхностей и поставить новое оборудование.

По данным ИА «Бел.Ру», на ряде улиц Белгорода до сих пор нет централизованной канализации, на некоторых она есть только частично. В список попали 229 улиц и переулков областного центра.

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#Новости#Экономика#Финансирование#Канализация#Новости Белгорода#Насосная станция
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