Горничная из белгородского санатория стала одной из лучших в России

Третьей в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда» оказалась Ольга Григоренко, горничная санатория в Борисовском районе Белгородской области. По её словам, для победы нужно любить работу и гостей так, чтобы у них появлялось желание вернуться.