Горничная из белгородского санатория стала одной из лучших в России

Posted 9 октября 2019, 10:20
Published 9 октября 2019, 10:20
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
Третьей в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда» оказалась Ольга Григоренко, горничная санатория в Борисовском районе Белгородской области. По её словам, для победы нужно любить работу и гостей так, чтобы у них появлялось желание вернуться.
Второе место завоевала её коллега из гостиницы Томской области Ольга Рябова, а победительницей судьи признали Оксану Миронову – горничную отеля в Ульяновской области.
Целью всероссийского турнира в департаменте экономразвития Белгородской области назвали повышение качества обслуживания в туристской индустрии и престижа профессий.
Всем номинантам пришлось пройти сначала региональный, а после – федеральный отбор. В этот раз на заключительном этапе за победу в различных номинациях боролись 149 специалистов из 56 субъектов страны.