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Posted 9 октября 2019, 10:20

Published 9 октября 2019, 10:20

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Горничная из белгородского санатория стала одной из лучших в России

Горничная из белгородского санатория стала одной из лучших в России

9 октября 2019, 10:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Конкурс
Участников конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» награждали в столице.

Третьей в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда» оказалась Ольга Григоренко, горничная санатория в Борисовском районе Белгородской области. По её словам, для победы нужно любить работу и гостей так, чтобы у них появлялось желание вернуться.

Второе место завоевала её коллега из гостиницы Томской области Ольга Рябова, а победительницей судьи признали Оксану Миронову – горничную отеля в Ульяновской области.

Целью всероссийского турнира в департаменте экономразвития Белгородской области назвали повышение качества обслуживания в туристской индустрии и престижа профессий.

Всем номинантам пришлось пройти сначала региональный, а после – федеральный отбор. В этот раз на заключительном этапе за победу в различных номинациях боролись 149 специалистов из 56 субъектов страны.

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