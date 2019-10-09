Белгородская область получит больше средств на инфраструктуру в рамках нацпроекта

Человек перестал покупать просто квартиру, он хочет покупать качество жизни. А качество жизни идёт через создание инфраструктуры, не которая будет догонять тебя, когда жильё строится, а идти параллельно с социальными объектами, как происходит в Белгородской области.Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации