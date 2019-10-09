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Posted 9 октября 2019, 16:30

Published 9 октября 2019, 16:30

Modified 20 августа 2024, 01:22

Updated 20 августа 2024, 01:22

Белгородская область получит больше средств на инфраструктуру в рамках нацпроекта

Белгородская область получит больше средств на инфраструктуру в рамках нацпроекта

9 октября 2019, 16:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Денежную поддержку региону окажет Минстрой в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жильё и городская среда».

Об этом на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который прошёл 9 октября в Белгороде, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, из всех регионов страны Белгородская область получит больше всего денег на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Человек перестал покупать просто квартиру, он хочет покупать качество жизни. А качество жизни идёт через создание инфраструктуры, не которая будет догонять тебя, когда жильё строится, а идти параллельно с социальными объектами, как происходит в Белгородской области.Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации

Программа призвана стимулировать развитие жилищного строительства. Мероприятия предусматривают софинансирование из федерального бюджета при возведении объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.

По программе «Стимул» в Белгородской области уже построены начальная школа и детский сад в микрорайоне Новая жизнь.

Сейчас в регионе по программе строят 15 объектов на сумму 2,2 млрд рублей, из которых 1,763 млрд выделил федеральный центр. Большая часть расходов связана с дорожным строительством: в микрорайонах ИЖС Белгородского района, Яковлевского и Старооскольского городских округов планируют создать 195 км дорог.

В 2020 году на развитие данных инфраструктур из федерального бюджета будет выделено порядка 30 млрд рублей с учётом субъектного софинансирования.

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#Кристина Семенчук#Новости#Экономика#Финансирование#Минстрой#Социальная инфраструктура#Эксклюзив#Касается каждого#Новая жизнь#Государственное финансирование
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