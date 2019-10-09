Белгородская область получит больше средств на инфраструктуру в рамках нацпроекта

Posted 9 октября 2019, 16:30
Published 9 октября 2019, 16:30
Modified 20 августа 2024, 01:22
Updated 20 августа 2024, 01:22
Об этом на форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который прошёл 9 октября в Белгороде, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, из всех регионов страны Белгородская область получит больше всего денег на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Человек перестал покупать просто квартиру, он хочет покупать качество жизни. А качество жизни идёт через создание инфраструктуры, не которая будет догонять тебя, когда жильё строится, а идти параллельно с социальными объектами, как происходит в Белгородской области.Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации
Программа призвана стимулировать развитие жилищного строительства. Мероприятия предусматривают софинансирование из федерального бюджета при возведении объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры.
По программе «Стимул» в Белгородской области уже построены начальная школа и детский сад в микрорайоне Новая жизнь.
Сейчас в регионе по программе строят 15 объектов на сумму 2,2 млрд рублей, из которых 1,763 млрд выделил федеральный центр. Большая часть расходов связана с дорожным строительством: в микрорайонах ИЖС Белгородского района, Яковлевского и Старооскольского городских округов планируют создать 195 км дорог.
В 2020 году на развитие данных инфраструктур из федерального бюджета будет выделено порядка 30 млрд рублей с учётом субъектного софинансирования.