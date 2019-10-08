Владимир Зотов стал совладельцем ещё одной компании

Напомним, в сентябре белгородские аквапарк, динопарк и зоопарк вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье» и перешли в ООО «Мастерфест», владельцем и учредителем которого является Владимир Зотов. Также «Агро-Белогорье» отдало «Мастерфест» в ведомство ООО «Каскад». Последнее владеет 100 % доли в уставном капитале компании.