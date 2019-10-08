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Posted 8 октября 2019, 09:29

Published 8 октября 2019, 09:29

Modified 1 декабря 2024, 08:11

Updated 1 декабря 2024, 08:11

Владимир Зотов стал совладельцем ещё одной компании

Владимир Зотов стал совладельцем ещё одной компании

8 октября 2019, 09:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Новое предприятие специализируется на производстве специального оборудования.

Владимир Зотов стал совладельцем ООО «Белгородский электромеханический завод». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировано 2 октября 2019 года.

Доля Зотова в уставном капитале составляет 67 %, или 6 700 рублей. Ещё 3 000 рублей УК принадлежит Волбекасу Рамунасу, а 300 рублей − Глазаускасу Эгидиюсу. Генеральным директором числится Наталья Королькова, которая является совладельцем двух компаний (ООО «Белая Губерния» и ООО «Белая губерния сыр»), а также генеральным директором ООО «МПЗ Агро-Белогорье»

Новое предприятие располагается в здании торгового центра «Атлас» на Щорса в Белгороде. Согласно карточке компании, основной деятельностью Белгородского электромеханического завода является производство оборудования специального назначения.

Напомним, в сентябре белгородские аквапарк, динопарк и зоопарк вышли из структуры ГК «Агро-Белогорье» и перешли в ООО «Мастерфест», владельцем и учредителем которого является Владимир Зотов. Также «Агро-Белогорье» отдало «Мастерфест» в ведомство ООО «Каскад». Последнее владеет 100 % доли в уставном капитале компании.

В сентябре Владимир Зотов учредил ещё две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

#Новости#Экономика#Компания#Эксклюзив#Зотов#Владимир зотов
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