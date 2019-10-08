Тема дня. Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева может пострадать из-за капусты

Исправительная колония № 4 в Алексеевке, из которой в сентябре вышли отбывавшие там сроки братья Кокорины и их друг – футболист Павел Мамаев, снова стала знаменитой на всю Россию. Лента федеральных новостей пестрит заголовками о том, что на руководство исправительного учреждения завели дело.
Колония заключила 12 госконтрактов на поставку консервированных овощей с Центральным окружным управлением материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Правда, специалистов и производственных мощностей для этого не было, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Производили консервы в цеху завода «КонПрок». Руководство колонии получило авансом 80 % стоимости консервов. Но продукцию заказчик в итоге не принял, а ущерб превысил 14 млн рублей.
Причастность экс-начальника следователи установили уже в процессе расследования уголовного дела. Ему предъявили обвинение в халатности и объявили в розыск.
Мы разыскали подробности этих закупок.
Контракты с московским казённым учреждением МВД колония заключила в один день – 27 декабря 2016 года. В списке на поставку – консервированные лук, капуста и морковь. На лук и капусту было девять контрактов по 1,7 млн рублей, ещё одна капуста обошлась москвичам в 1 млн 275 тыс. рублей, два контракта на морковь потянули на 2 млн рублей.
Везде единственным участником аукциона выступила ИК-4.
В мае 2017 года более семи тонн консервированной капусты вернули поставщику, а в августе контракт расторгли в одностороннем порядке. Штрафы по контракту превысили 390 тыс. рублей. Такая же судьба ожидала и 11 других поставок.
В октябре поступили претензии о возвратах авансовых платежей. Для контрактов на 1,7 млн они составили 1,36 млн.
На момент заключения контрактов начальником колонии был Сергей Макаров. Он занял пост в ноябре 2013 года, перебравшись в Алексеевку из Гвардейска Калининградской области, где в течение трёх лет возглавлял исправительную колонию № 7. Макаров входил в совет безопасности администрации Алексеевского района.
10 апреля 2017 года он ушёл с должности начальника алексеевской колонии.
Степень виновности или невиновность экс-начальника по уголовному делу должен установить суд. По статье за халатность, повлёкшую причинение особо крупного ущерба, ему грозит наказание от штрафа до 500 тыс. рублей с лишением права занимать определённые должности в течение трёх лет до шести месяцев ареста.