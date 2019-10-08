Тема дня. Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева может пострадать из-за капусты

Контракты с московским казённым учреждением МВД колония заключила в один день – 27 декабря 2016 года. В списке на поставку – консервированные лук, капуста и морковь. На лук и капусту было девять контрактов по 1,7 млн рублей, ещё одна капуста обошлась москвичам в 1 млн 275 тыс. рублей, два контракта на морковь потянули на 2 млн рублей.