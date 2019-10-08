Отопление в Белгороде дали «наполовину»

Posted 8 октября 2019, 07:36
Published 8 октября 2019, 07:36
Modified 20 августа 2024, 01:06
Updated 20 августа 2024, 01:06
В Белгороде официально стартовал отопительный сезон, вот только батареи во многих домах так и остались холодными. Белгородцы сообщают, что во многих домах на улице Губкина температура чуть выше уличной. Ночью в комнатах становится ещё и настолько влажно, что к утру конденсат стекает по стёклам окон.
В центре города тоже холодно. В доме № 71 по улице Победы как минимум в одной квартире отопления нет. Также обстоят дела в доме № 78 на Преображенской. Жалуются на отсутствие тепла на Мичурина и Мокроусова.
По всему городу белгородцы сталкиваются с проблемой, когда, вроде, и хочется пожаловаться на отсутствие тепла, но сделать этого не получается. В квартирах затопили только «наполовину». В квартирах дома № 127 по улице Чумичова, на Мокроусова, № 7 и в доме № 41 по улице Губкина отопление появилось в одной или нескольких комнатах. Возможно, виной всему воздушные пробки в системе, но жильцы жалуются, что такая история каждый год, а устранять проблему могут целую неделю.
На Губкина ко всему прочему наблюдается ещё и понижение температуры горячей воды, в некоторых домах почти остыли полотенцесушители.
Напомним, отопительный сезон в Белгороде начался 7 октября. При этом жители города продолжают жаловаться в «Чёрный список» на холод и влажность в своих квартирах. Один из пользователей сообщил, что в одном из детских садов областного центра произошло «отопительное фиаско»: 7 октября в нём отключили отопление. Отметим, что Евгений Савченко посоветовал забыть о нормативах и давать тепло в дома тогда, когда этого требуют жильцы.