Отопление в Белгороде дали «наполовину»

По всему городу белгородцы сталкиваются с проблемой, когда, вроде, и хочется пожаловаться на отсутствие тепла, но сделать этого не получается. В квартирах затопили только «наполовину». В квартирах дома № 127 по улице Чумичова, на Мокроусова, № 7 и в доме № 41 по улице Губкина отопление появилось в одной или нескольких комнатах. Возможно, виной всему воздушные пробки в системе, но жильцы жалуются, что такая история каждый год, а устранять проблему могут целую неделю.