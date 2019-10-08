Меньше солода – больше патоки. Как изменят стандарт пива

Posted 8 октября 2019, 13:37
Published 8 октября 2019, 13:37
Modified 1 декабря 2024, 08:53
Updated 1 декабря 2024, 08:53
Перспективы изменения качества российского пива вызвали опасения у экспертов. Причиной послужил новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 2021 года.
Сначала документ посеял панику, что в России могут исчезнуть крафтовые сорта пива, так как в новом техническом регламенте такой формулировки попросту нет. Однако выяснилось, что в новом стандарте напитки, изготовленные с отступлением от пивного стандарта, «отправятся» в категорию «специального пива» или «пивных напитков». То есть само по себе крафтовое пиво никуда не уйдёт. Другой вопрос – что станет с качеством?
Эксперты уже выразили опасения, что новые стандарты негативно отразятся на качестве продукции. Регламент разрешит снизить минимальное содержание солода с 80 % до 50 %, зато позволит добавлять в напиток больше патоки – вместо 2 % производитель сможет засыпать 5 % мальтозной патоки.
Редакция «Бел.Ру» решила узнать мнение белгородских пивоваров и разобраться, как изменение регламента повлияет на качество и объём производимой пивной продукции. Ответили нам только в одной компании, но представитель пивоварни от комментариев отказался.
Напомним, что в Белгороде жители продолжают жаловаться на появление всё новых пивных точек, многие из которых располагаются в жилых домах. Также мы писали о том, что пиво может перестать считаться алкоголем и его могут начать продавать в отделениях «Почты России».