Меньше солода – больше патоки. Как изменят стандарт пива

Сначала документ посеял панику, что в России могут исчезнуть крафтовые сорта пива, так как в новом техническом регламенте такой формулировки попросту нет. Однако выяснилось, что в новом стандарте напитки, изготовленные с отступлением от пивного стандарта, «отправятся» в категорию «специального пива» или «пивных напитков». То есть само по себе крафтовое пиво никуда не уйдёт. Другой вопрос – что станет с качеством?