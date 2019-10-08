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Posted 8 октября 2019, 13:37

Published 8 октября 2019, 13:37

Modified 1 декабря 2024, 08:53

Updated 1 декабря 2024, 08:53

Меньше солода – больше патоки. Как изменят стандарт пива

Меньше солода – больше патоки. Как изменят стандарт пива

8 октября 2019, 13:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России с 2021 года будет действовать новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Перспективы изменения качества российского пива вызвали опасения у экспертов. Причиной послужил новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, который вступит в силу с 2021 года.

Сначала документ посеял панику, что в России могут исчезнуть крафтовые сорта пива, так как в новом техническом регламенте такой формулировки попросту нет. Однако выяснилось, что в новом стандарте напитки, изготовленные с отступлением от пивного стандарта, «отправятся» в категорию «специального пива» или «пивных напитков». То есть само по себе крафтовое пиво никуда не уйдёт. Другой вопрос – что станет с качеством?

Эксперты уже выразили опасения, что новые стандарты негативно отразятся на качестве продукции. Регламент разрешит снизить минимальное содержание солода с 80 % до 50 %, зато позволит добавлять в напиток больше патоки – вместо 2 % производитель сможет засыпать 5 % мальтозной патоки.

Редакция «Бел.Ру» решила узнать мнение белгородских пивоваров и разобраться, как изменение регламента повлияет на качество и объём производимой пивной продукции. Ответили нам только в одной компании, но представитель пивоварни от комментариев отказался.

Напомним, что в Белгороде жители продолжают жаловаться на появление всё новых пивных точек, многие из которых располагаются в жилых домах. Также мы писали о том, что пиво может перестать считаться алкоголем и его могут начать продавать в отделениях «Почты России».

#Новости#Экономика#Регламент#Пиво#Напиток#Технический регламент
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