Экс-чиновнику Наумову грозит до 12 лет за получение взятки

Вместе с ним по делу проходит бизнесмен Александр Лозовой – его обвиняют в посредничестве. Он также признал вину частично, не согласившись с вменённой ему суммой. По версии следствия, в октябре прошлого года индивидуальный предприниматель передал Наумову 400 тыс. рублей в качестве взятки за покупку ООО «Прометей» арендуемого участка в рассрочку на три года.