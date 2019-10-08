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Экс-чиновнику Наумову грозит до 12 лет за получение взятки

8 октября 2019, 07:53
Фото: pixabay.com
Свою вину экс-начальник управления земельных отношений администрации Белгорода частично признал.

Об этом Юрий Наумов заявил в ходе очередного заседания в Свердловском районном суде областного центра, но не объяснил, в чём именно заключается частичное признание. За получение крупной взятки ему грозит до 12 лет заключения, отметили в пресс-службе суда. Однако он может отделаться и штрафом.

Вместе с ним по делу проходит бизнесмен Александр Лозовой – его обвиняют в посредничестве. Он также признал вину частично, не согласившись с вменённой ему суммой. По версии следствия, в октябре прошлого года индивидуальный предприниматель передал Наумову 400 тыс. рублей в качестве взятки за покупку ООО «Прометей» арендуемого участка в рассрочку на три года.

Свои показания уже дали бывший замначальника управления земельных отношений КИЗО Белгорода Анна Русанова, глава отдела продаж Оксана Кашун и экс-руководитель КИЗО Виктория Аборнева. На очередном заседании проходящий по делу свидетелем владелец «БелАгро» и «Агро Престиж» Артём Образцов рассказал, почему обратился в ФСБ.

Следующее слушание назначено на 9 октября.

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