Экс-чиновнику Наумову грозит до 12 лет за получение взятки

Об этом Юрий Наумов заявил в ходе очередного заседания в Свердловском районном суде областного центра, но не объяснил, в чём именно заключается частичное признание. За получение крупной взятки ему грозит до 12 лет заключения, отметили в пресс-службе суда. Однако он может отделаться и штрафом.
Вместе с ним по делу проходит бизнесмен Александр Лозовой – его обвиняют в посредничестве. Он также признал вину частично, не согласившись с вменённой ему суммой. По версии следствия, в октябре прошлого года индивидуальный предприниматель передал Наумову 400 тыс. рублей в качестве взятки за покупку ООО «Прометей» арендуемого участка в рассрочку на три года.
Свои показания уже дали бывший замначальника управления земельных отношений КИЗО Белгорода Анна Русанова, глава отдела продаж Оксана Кашун и экс-руководитель КИЗО Виктория Аборнева. На очередном заседании проходящий по делу свидетелем владелец «БелАгро» и «Агро Престиж» Артём Образцов рассказал, почему обратился в ФСБ.
Следующее слушание назначено на 9 октября.