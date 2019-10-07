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Posted 7 октября 2019, 11:45

Published 7 октября 2019, 11:45

Modified 1 декабря 2024, 08:47

Updated 1 декабря 2024, 08:47

Заседание по делу Наумова в Белгороде перенесли из-за неявки свидетелей

Заседание по делу Наумова в Белгороде перенесли из-за неявки свидетелей

7 октября 2019, 11:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коррупция
Свидетели по делу Юрия Наумова не пришли в зал суда и предоставили письменные показания, которые без их присутствия оглашать не стали.

В Свердловском районном суде Белгорода состоялось очередное заседание по делу Юрия Наумова. На предыдущем заседании суд опросил ключевых свидетелей по делу экс-главы управления земельных отношений администрации областного центра Юрия Наумова. В понедельник, 7 октября, свои показания должны были представить заместитель губернатора Константин Полежаев, Артём Шаров и Ирина Гащенко.

Артём Шаров пояснил по телефону, что у него нет возможности явиться в суд, а свидетели Полежаев и Гащенко не сообщили о причинах своего отсутствия в зале суда. Обвинение ходатайствовало об оглашении показаний Полежаева, Шарова и Гащенко, но, поскольку сторона защиты возразила, суд ходатайство отклонил.

Адвокат Елена Палымова отметила, что свидетели должны давать свои показания в зале суда лично.

Для нас было ожидаемо, что эти свидетели не явятся в суд. Мы рассматривали такой вариант развития событий, он вполне ожидаемый. Естественно, мы не согласились на оглашение показаний, поскольку мы не знаем, при каких обстоятельствах они давались. Более того, к каждому из свидетелей, которые сегодня не пришли, у нас есть дополнительные вопросы, которые мы с удовольствием хотели бы задать. Время, конечно, сегодня просто потрачено. Елена Палымова

Сторона обвинения сообщила, что о процедуре привода говорить преждевременно. Прокурор сама попытается предпринять все меры для того, чтобы свидетели явились на следующее судебное заседание.

В среду и четверг в суде планируют исследовать доказательства. На сегодня в судебном заседании объявлен перерыв до 10:00 среды, 9 октября.

Напомним, что ранее в суде уже опросили ключевых свидетелей по этому делу. Юрия Наумова в 2018 году задержали при получении взятки в 400 тыс. рублей от бывшего коллеги Ивана Ковалёва. На заседании один из свидетелей рассказал, почему усомнился в законности сделки и обратился в ФСБ.

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