Заседание по делу Наумова в Белгороде перенесли из-за неявки свидетелей

Для нас было ожидаемо, что эти свидетели не явятся в суд. Мы рассматривали такой вариант развития событий, он вполне ожидаемый. Естественно, мы не согласились на оглашение показаний, поскольку мы не знаем, при каких обстоятельствах они давались. Более того, к каждому из свидетелей, которые сегодня не пришли, у нас есть дополнительные вопросы, которые мы с удовольствием хотели бы задать. Время, конечно, сегодня просто потрачено. Елена Палымова