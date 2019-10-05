Десять белгородских учителей получат премию «Педагогический Олимп»

В первой премию получат преподаватели иностранного языка гимназии № 3 и школы № 36 Алевтина Короткова и Александра Закусило. Во второй отметили восемь учителей: изобразительного искусства в гимназии № 3 Лилию Винтер, математики и информатики в лицее № 32 Елену Качурову, физической культуры в школе № 11 Игоря Махова, химии в школе № 45 Ларису Мишину, русского языка и литературы в гимназии № 2 Татьяну Потеряхину, а также педагога дополнительного образования в Белгородском дворце детского творчества Оксану Куцеволову и тренеров-преподавателей – по лёгкой атлетике в ДЮСШ № 2 Валентину Нерубенко и по кикбоксингу в ДЮСШ № 4 Алексея Потеряхина.