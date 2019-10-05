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Posted 5 октября 2019, 09:22

Published 5 октября 2019, 09:22

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Десять белгородских учителей получат премию «Педагогический Олимп»

Десять белгородских учителей получат премию «Педагогический Олимп»

5 октября 2019, 09:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
На их выплату выделят 455 700 рублей из городского бюджета.

Распоряжение о присуждении персональных премий «Педагогический Олимп» 4 октября подписал мэр Белгорода Юрий Галдун. Премию выплатят по двум номинациям – «Путь к Олимпу» и «Педагогическое признание».

В первой премию получат преподаватели иностранного языка гимназии № 3 и школы № 36 Алевтина Короткова и Александра Закусило. Во второй отметили восемь учителей: изобразительного искусства в гимназии № 3 Лилию Винтер, математики и информатики в лицее № 32 Елену Качурову, физической культуры в школе № 11 Игоря Махова, химии в школе № 45 Ларису Мишину, русского языка и литературы в гимназии № 2 Татьяну Потеряхину, а также педагога дополнительного образования в Белгородском дворце детского творчества Оксану Куцеволову и тренеров-преподавателей – по лёгкой атлетике в ДЮСШ № 2 Валентину Нерубенко и по кикбоксингу в ДЮСШ № 4 Алексея Потеряхина.

Каждый отмеченный премией педагог получит 35 000 рублей. С учётом страховых зачислений по фонду оплаты труда в 30,2 % из бюджета города на премии пойдёт 455 700 рублей.

Напомним, 5 октября отмечается День учителя.

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