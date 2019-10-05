Альфа-Банк представил блокчейн-сервис для корпоративных партнеров

По словам главного финансового директора X5 Retail Group Светланы Демяшкевич, применение технологии распределенных реестров будет расширяться. С её помощью очень удобно управлять данными. Кроме этого, она позволяет значительно снизить убытки и риски. Скорее всего, полученный опыт вскоре распространится на инкассацию, платежную функцию и оптимизацию работы со страховщиками, добавила она.