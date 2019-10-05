Альфа-Банк представил блокчейн-сервис для корпоративных партнеров

Posted 5 октября 2019, 06:47
Published 5 октября 2019, 06:47
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
В основе нового сервиса - модель BaaS (Bank-as-a-Service), что означает «банк как услуга». Она представляет собой гибкую систему необходимых функций, которые можно легко настроить под свои запросы, сообщает NewsNN.ru.
Как сообщил руководитель Центра поиска и разработки инноваций банка Денис Додон, отраслевой бизнес сегодня требует большого уровня кастомизации услуг. Ведь запросы каждого клиента индивидуальны. Более того - они изменяются со временем. Основным отличием DTCM от других сервисов является возможность настроить бизнес-логику самостоятельно, то есть фактически создать “банк внутри банка” вместо привычной отправки распоряжений, добавил Додон.
Главная особенность Baas по сравнению с традиционными моделями обслуживания - гибкость и подстраиваемость под нужды клиентов. Сервис DTCM основан на платформе Waves Enterprise. Он объединил в себе банкинг в открытой форме, технологию распределенного реестра, смарт-контракты и открытые API.
По словам главного финансового директора X5 Retail Group Светланы Демяшкевич, применение технологии распределенных реестров будет расширяться. С её помощью очень удобно управлять данными. Кроме этого, она позволяет значительно снизить убытки и риски. Скорее всего, полученный опыт вскоре распространится на инкассацию, платежную функцию и оптимизацию работы со страховщиками, добавила она.
С помощью доступа к казначейскому виртуальному рабочему месту клиент получает возможность управлять пулом, позициями и лимитами компании. Взаимодействие с банком защищено квалифицированной электронной подписью, а также использованием смарт-контрактов. DTCM предоставляет услуги, подобные встраиваемому облачными провайдерами бизнесу.
По мнению директора по развитию Waves Enterprise Игоря Кузьмичева, сегодня клиенты выбирают не те банки, с которыми работали ранее, а те, которые полностью смогут удовлетворить запросы и помочь развитию бизнеса.