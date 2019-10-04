Трудовые книжки белгородцев станут электронными

Желающие сохранить бумажную книжку могут написать заявление работодателю. Сделать это нужно до конца 2020 года. В этом случае работодатель будет вносить трудовые сведения и в электронную, и в бумажную книжки: информацию о приёме, увольнении, повышении или понижении и т. д.