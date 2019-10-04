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Posted 4 октября 2019, 10:31

Published 4 октября 2019, 10:31

Modified 20 августа 2024, 02:01

Updated 20 августа 2024, 02:01

Трудовые книжки белгородцев станут электронными

Трудовые книжки белгородцев станут электронными

4 октября 2019, 10:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Однако при желании граждан бумажные версии тоже можно будет сохранить.

Трудовые книжки станут электронными с 2020 года. В Пенсионном фонде России отмечают, что переход на новый формат добровольный. Однако гражданам, которые с 2021 года устроятся на работу впервые, изначально будут вносить трудовую информацию только в электронную версию.

Желающие сохранить бумажную книжку могут написать заявление работодателю. Сделать это нужно до конца 2020 года. В этом случае работодатель будет вносить трудовые сведения и в электронную, и в бумажную книжки: информацию о приёме, увольнении, повышении или понижении и т. д.

Работникам, не написавшим заявление до конца следующего года, вернут бумажные книжки.

Получить данные из электронной версии можно через личный кабинет ПФР или на сайте госуслуг. Также информацию можно запросить у работодателя, в территориальном отделе пенсионного фонда или в МФЦ.

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#Новости#Общество#ПФР
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