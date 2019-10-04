Белгородская компания лишилась техники из-за многотысячных долгов

Так, под арестом оказался находящийся в Липецкой области автогрейдер А-98. В пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что сейчас техника проходит процедуру оценки, после чего её выставят на торги. Вырученные средства уйдут на погашение задолженности и исполнительского сбора в размере 46 тыс. рублей.