Белгородская компания лишилась техники из-за многотысячных долгов

Posted 4 октября 2019, 09:56
Published 4 октября 2019, 09:56
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
Организация не выплатила более 22 тыс. рублей налогов и 365 тыс. физическому лицу, однако рассчитываться с долгами не спешила. Судебные приставы-исполнители Ивнянского районного отдела выяснили, что у компании есть в собственности имущество.
Так, под арестом оказался находящийся в Липецкой области автогрейдер А-98. В пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что сейчас техника проходит процедуру оценки, после чего её выставят на торги. Вырученные средства уйдут на погашение задолженности и исполнительского сбора в размере 46 тыс. рублей.