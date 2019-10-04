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Posted 4 октября 2019, 09:56

Published 4 октября 2019, 09:56

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Белгородская компания лишилась техники из-за многотысячных долгов

Белгородская компания лишилась техники из-за многотысячных долгов

4 октября 2019, 09:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Исполнительные производства открыты в отношении ООО «Стройагро».

Организация не выплатила более 22 тыс. рублей налогов и 365 тыс. физическому лицу, однако рассчитываться с долгами не спешила. Судебные приставы-исполнители Ивнянского районного отдела выяснили, что у компании есть в собственности имущество.

Так, под арестом оказался находящийся в Липецкой области автогрейдер А-98. В пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что сейчас техника проходит процедуру оценки, после чего её выставят на торги. Вырученные средства уйдут на погашение задолженности и исполнительского сбора в размере 46 тыс. рублей.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Долги#Арест имущества
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