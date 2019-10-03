В Белгороде тренер выплатил 250 тысяч рублей за травму ребёнка

Posted 3 октября 2019, 06:46
Published 3 октября 2019, 06:46
Modified 20 августа 2024, 00:19
Updated 20 августа 2024, 00:19
В региональном управлении ФССП объяснили, что ребёнок получил травму из-за неосторожных действий тренера спортивной секции. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако компенсировать пострадавшему моральный вред мужчина не спешил.
Приставу-исполнителю пришлось вынести запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка и жилого дома должника, а также обратить взыскание на его зарплату. Лишь после этого белгородец выплатил необходимую сумму и погасил исполнительский сбор в размере 17,5 тыс. рублей.
Сейчас деньги уже перечислены законному представителю пострадавшего ребёнка в счёт компенсации морального вреда, добавили в пресс-службе управления ФССП по Белгородской области.