В Белгороде тренер выплатил 250 тысяч рублей за травму ребёнка

Приставу-исполнителю пришлось вынести запрет на регистрационные действия в отношении земельного участка и жилого дома должника, а также обратить взыскание на его зарплату. Лишь после этого белгородец выплатил необходимую сумму и погасил исполнительский сбор в размере 17,5 тыс. рублей.