Учителей Белгорода заставляют навязывать платные экскурсии и страховки для детей

В преддверии Дня учителя в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступили жалобы о тяжёлой доле преподавателей. Так, Иван из Белгорода написал о том, что учителей начальных классов заставляют навязывать платные экскурсии и страховки для детей. По словам мужчины, его ребёнок «пришёл из школы со слезами на глазах» и сказал, что записаться нужно обязательно, «иначе будут проблемы».