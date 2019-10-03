Учителей Белгорода заставляют навязывать платные экскурсии и страховки для детей

Posted 3 октября 2019, 13:39
Published 3 октября 2019, 13:39
Modified 20 августа 2024, 02:01
Updated 20 августа 2024, 02:01
В преддверии Дня учителя в «Чёрный список» ИА «Бел.Ру» поступили жалобы о тяжёлой доле преподавателей. Так, Иван из Белгорода написал о том, что учителей начальных классов заставляют навязывать платные экскурсии и страховки для детей. По словам мужчины, его ребёнок «пришёл из школы со слезами на глазах» и сказал, что записаться нужно обязательно, «иначе будут проблемы».
Читатель негодует: кто «спускает сверху» учителям такие указания и заставляет составлять отчёты по страховкам? В конце обращения мужчина просит не мешать педагогам заниматься основной деятельностью – учить детей.
В управлении образования администрации Белгорода на жалобу ответили, что решение об участии в экскурсионных поездках и других мероприятиях может быть принято общеобразовательным учреждением исключительно по инициативе и желанию родителей или законных представителей.
Страхование школьников от несчастного случая не является обязанностью родителя (законного представителя). Это право, которое реализуется на добровольной основе. Сдача отчётной документации по численности застраховавшихся детей, а также принявших участие в платных экскурсиях в органы управления образования не предусмотрена. Для проведения служебного расследования просим обратиться в управление образования администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Попова 25а, каб. 208).цитата из ответа управления образования
На бумажную рутину жалуется и преподаватель из Белгорода. Читательница пишет, что классных руководителей заставляют распечатывать на каждого ребёнка договоры с Фабрикой социального питания на четыре страницы в трёх экземплярах. Делать это необходимо каждые два месяца. При этом питается ребёнок в школе или нет – значения не имеет.
Бумажная работа отнимает много времени. Читательница добавляет, что денег на бумагу, «принтер и распечатывание» классным руководителям не дают.
Напомним, в «Чёрный список» уже жаловалась педагог одной из школ. По словам женщины, учителя тратят из личных сбережений деньги на социальные акции и покупку канцелярии, подписку на периодические издания Белгорода. Кроме этого, педагогам предложили проводить дни открытых дверей для учеников и их родителей в выходные, а профессиональный праздник отметить на субботнике.
В управлении образования Белгорода ответили, что выходить на общегородскую уборку или нет – дело добровольное, заставлять учителей никто не будет.
Ранее родители школьников жаловались, что педагоги настоятельно рекомендовали приобрести детям банковские карты.