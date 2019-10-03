Россиянам рассказали о способах сэкономить на отоплении

Posted 3 октября 2019, 08:19
Published 3 октября 2019, 08:19
Modified 1 декабря 2024, 08:36
Updated 1 декабря 2024, 08:36
Не переплачивать по счетам и сохранить бюджет можно несколькими способами, но наиболее эффективным опрошенные РИА «Новости» эксперты назвали установку индивидуального счётчика. По словам Евгения Блеха, замглавы центра управления ЖКХ ИОМ РАНХиГС, с его помощью можно корректировать температуру и контролировать расходы. Как считают эксперты, уменьшение температуры в комнате даже на один градус даст экономию в 7 %.
Профессор ВШУ ВШЭ Сергей Сиваев добавляет, что когда переход на фактическое потребление тепла для отдельной квартиры невозможен, то почти наверняка вариант сработает в масштабах дома. Для этого нужен общий прибор учёта и автоматизированный индивидуальный счётчик. В результате отопление будет регулироваться в зависимости от метеоусловий и предназначения отдельных помещений.
Однако счётчики становятся бессмысленны, если в доме открыты или выбиты окна либо протекают трубы. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напоминает о необходимости контроля за целостностью систем, особенно в случае, когда для обогрева используется электричество.