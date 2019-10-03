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Posted 3 октября 2019, 08:19

Published 3 октября 2019, 08:19

Modified 1 декабря 2024, 08:36

Updated 1 декабря 2024, 08:36

Россиянам рассказали о способах сэкономить на отоплении

Россиянам рассказали о способах сэкономить на отоплении

3 октября 2019, 08:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксперты
Нерабочими все перечисленные варианты делают открытые окна или протекающие трубы.

Не переплачивать по счетам и сохранить бюджет можно несколькими способами, но наиболее эффективным опрошенные РИА «Новости» эксперты назвали установку индивидуального счётчика. По словам Евгения Блеха, замглавы центра управления ЖКХ ИОМ РАНХиГС, с его помощью можно корректировать температуру и контролировать расходы. Как считают эксперты, уменьшение температуры в комнате даже на один градус даст экономию в 7 %.

Профессор ВШУ ВШЭ Сергей Сиваев добавляет, что когда переход на фактическое потребление тепла для отдельной квартиры невозможен, то почти наверняка вариант сработает в масштабах дома. Для этого нужен общий прибор учёта и автоматизированный индивидуальный счётчик. В результате отопление будет регулироваться в зависимости от метеоусловий и предназначения отдельных помещений.

Однако счётчики становятся бессмысленны, если в доме открыты или выбиты окна либо протекают трубы. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напоминает о необходимости контроля за целостностью систем, особенно в случае, когда для обогрева используется электричество.

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#Новости#Экономика#Счётчики#Отопительный сезон#Отопление#Экономия#Эксперты
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