Россиянам рассказали о способах сэкономить на отоплении

Не переплачивать по счетам и сохранить бюджет можно несколькими способами, но наиболее эффективным опрошенные РИА «Новости» эксперты назвали установку индивидуального счётчика. По словам Евгения Блеха, замглавы центра управления ЖКХ ИОМ РАНХиГС, с его помощью можно корректировать температуру и контролировать расходы. Как считают эксперты, уменьшение температуры в комнате даже на один градус даст экономию в 7 %.