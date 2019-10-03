bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2019, 13:18

Published 3 октября 2019, 13:18

Modified 20 августа 2024, 00:41

Updated 20 августа 2024, 00:41

Покусавшая и оскорбившая автоинспектора белгородка попала в колонию

Покусавшая и оскорбившая автоинспектора белгородка попала в колонию

3 октября 2019, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Валуйский районный суд признал 42-летнюю женщину виновной.

Установлено, что днём 4 августа текущего года местная жительница решила избежать ответственности за совершённое административное правонарушение и, находясь в патрульной машине, напала на инспектора ДПС. Она стала бить сотрудника полиции по лицу, кусать и царапать его руку, а также нецензурно оскорблять в присутствии посторонних.

Суд учёл, что в этот момент женщина находилась в нетрезвом состоянии. За насилие и публичное оскорбление представителя власти её приговорили к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как уточнили в прокуратуре Белгородской области, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее за насилие в отношении полицейских к одному году и одному месяцу в исправительной колонии общего режима приговорили жителя Шебекинского городского округа. В момент задержания мужчина тоже был пьян, а у правоохранителей после встречи с ним остались ссадины и кровоподтёки. Смягчить наказание осуждённому не удалось даже несмотря на то, что на свободе у него остался малолетний ребёнок.

Материалы по теме
На 50-летнего ивнянца завели дело за то, что он покусал полицейскогоПокусавшего полицейских белгородца на год отправили в колонию
#Новости#Общество#Валуйки#Женщина#Суд#Автоинспекторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика