Покусавшая и оскорбившая автоинспектора белгородка попала в колонию

Ранее за насилие в отношении полицейских к одному году и одному месяцу в исправительной колонии общего режима приговорили жителя Шебекинского городского округа. В момент задержания мужчина тоже был пьян, а у правоохранителей после встречи с ним остались ссадины и кровоподтёки. Смягчить наказание осуждённому не удалось даже несмотря на то, что на свободе у него остался малолетний ребёнок.