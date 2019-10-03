Покусавшая и оскорбившая автоинспектора белгородка попала в колонию

Posted 3 октября 2019, 13:18
Published 3 октября 2019, 13:18
Modified 20 августа 2024, 00:41
Updated 20 августа 2024, 00:41
Установлено, что днём 4 августа текущего года местная жительница решила избежать ответственности за совершённое административное правонарушение и, находясь в патрульной машине, напала на инспектора ДПС. Она стала бить сотрудника полиции по лицу, кусать и царапать его руку, а также нецензурно оскорблять в присутствии посторонних.
Суд учёл, что в этот момент женщина находилась в нетрезвом состоянии. За насилие и публичное оскорбление представителя власти её приговорили к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как уточнили в прокуратуре Белгородской области, приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее за насилие в отношении полицейских к одному году и одному месяцу в исправительной колонии общего режима приговорили жителя Шебекинского городского округа. В момент задержания мужчина тоже был пьян, а у правоохранителей после встречи с ним остались ссадины и кровоподтёки. Смягчить наказание осуждённому не удалось даже несмотря на то, что на свободе у него остался малолетний ребёнок.