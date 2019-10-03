Финансы и ипотечные ставки: что мешает рынку жилья в Белгородской области

Posted 3 октября 2019, 11:41
Published 3 октября 2019, 11:41
Modified 20 августа 2024, 00:19
Updated 20 августа 2024, 00:19
Однако говорить, что ситуация в жилищном секторе больше не требует изменений, рано. Зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю Артём Кирьянов заметил, что главным тормозящим развитие фактором являются деньги.
По его словам, финансовая поддержка строительства находится в достаточно напряжённой ситуации, в том числе из-за недавно принятого решения перейти на эскроу-счета. Для региональных застройщиков изыскать собственные средства или получить кредитную линию особенно сложно, подчёркивает Кирьянов.
Другой проблемой он назвал размер ставки по ипотеке. Все усилия государства по снижению процента, по его словам, ещё не привели к доступному уровню ипотечного кредита и серьёзному спросу на такие займы.
Однако есть и позитивные тенденции. Так, нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает рост к 2024 году объёмов строительства домов до 120 млн «квадратов» в год. Эту тему, как и проблемные моменты, поднимут на форуме «Сообщество» в Белгороде, который станет завершающим мероприятием в региональной серии, отметили в пресс-службе администрации области.