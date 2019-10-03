Финансы и ипотечные ставки: что мешает рынку жилья в Белгородской области

Однако есть и позитивные тенденции. Так, нацпроект «Жильё и городская среда» предполагает рост к 2024 году объёмов строительства домов до 120 млн «квадратов» в год. Эту тему, как и проблемные моменты, поднимут на форуме «Сообщество» в Белгороде, который станет завершающим мероприятием в региональной серии, отметили в пресс-службе администрации области.