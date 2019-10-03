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Posted 3 октября 2019, 06:27

Published 3 октября 2019, 06:27

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Белгородские приставы списали со счетов ООО УК «ТЮС» 17 млн рублей долга

Белгородские приставы списали со счетов ООО УК «ТЮС» 17 млн рублей долга

3 октября 2019, 06:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Однако компании ещё предстоит выплатить больше миллиона рублей исполнительского сбора.

В отдел судебных приставов по Белгороду регионального управления ФССП России поступил документ о взыскании с ООО УК «ТЮС» в пользу юридического лица задолженности по договору уступки долга в размере 17 млн рублей. Поскольку добровольный срок выплаты средств компания проигнорировала, пристав-исполнитель перешёл к мерам принудительного исполнения.

Так, сотрудник службы вынес запрет на регистрационные действия в отношении 388 единиц автотранспорта должника и обратил взыскание на его расчётные счета. Задолженность удалось списать в полном объёме, но управляющей компании придётся оплатить ещё 1,2 млн рублей сбора, добавили представители регионального управления службы.

Напомним, в середине сентября ТЮС успел выплатить задолженность в 12,9 млн рублей в пользу юрлица до завершения добровольного срока. В этом случае сумма исполнительского сбора составила бы 903 тыс., уточняли тогда в пресс-службе управления ФССП России по Белгородской области.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Долг#Управляющая компания#Запрет#Трансюжстрой
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