Белгородские приставы списали со счетов ООО УК «ТЮС» 17 млн рублей долга

Напомним, в середине сентября ТЮС успел выплатить задолженность в 12,9 млн рублей в пользу юрлица до завершения добровольного срока. В этом случае сумма исполнительского сбора составила бы 903 тыс., уточняли тогда в пресс-службе управления ФССП России по Белгородской области.