Белгородская область стала лидером по железнодорожным грузоперевозкам ЮВЖД

Posted 3 октября 2019, 07:54
Published 3 октября 2019, 07:54
Modified 1 декабря 2024, 07:50
Updated 1 декабря 2024, 07:50
Как рассказали на заседании, посвящённом 16-летию РЖД, значительный объём грузов ЮВЖД приходится на Белгородскую область – 51,3 %. Далее идут Липецкая (29,1 %) и Воронежская области (17 %). По данным участников встречи, перевезено более 28 млн тонн, а в структуре грузов преобладает железная руда и чёрный металл. В планах – увеличить оборот до 50 млн тонн в год.
Положительная динамика отмечается и на пассажирском направлении. Так, за минувший год в Белгороде запустили городской поезд, связавший микрорайон Новая жизнь с центром города, приступили к строительству двух платформ у спортивного комплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют». В августе между Москвой и областным центром начал курсировать скоростной поезд «Ласточка», который за два месяца перевёз свыше 30 тыс. человек.
Добавим, что с нового года электропоезд будет преодолевать расстояние между двумя городами быстрее, чем за семь с половиной часов. На 3 октября приобрести сидячий билет можно за 1 301 рубль, при этом проезд на фирменном поезде Белгород – Москва, который идёт семь часов, стоит на 180 рублей дороже. Зато плацкарт там дешевле – 1 263 рубля.