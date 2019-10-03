Белгородская область стала лидером по железнодорожным грузоперевозкам ЮВЖД

Добавим, что с нового года электропоезд будет преодолевать расстояние между двумя городами быстрее, чем за семь с половиной часов. На 3 октября приобрести сидячий билет можно за 1 301 рубль, при этом проезд на фирменном поезде Белгород – Москва, который идёт семь часов, стоит на 180 рублей дороже. Зато плацкарт там дешевле – 1 263 рубля.