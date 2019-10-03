bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября 2019, 07:54

Published 3 октября 2019, 07:54

Modified 1 декабря 2024, 07:50

Updated 1 декабря 2024, 07:50

Белгородская область стала лидером по железнодорожным грузоперевозкам ЮВЖД

Белгородская область стала лидером по железнодорожным грузоперевозкам ЮВЖД

3 октября 2019, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ржд
С большим отрывом регион обогнал ближайших соседей.

Как рассказали на заседании, посвящённом 16-летию РЖД, значительный объём грузов ЮВЖД приходится на Белгородскую область – 51,3 %. Далее идут Липецкая (29,1 %) и Воронежская области (17 %). По данным участников встречи, перевезено более 28 млн тонн, а в структуре грузов преобладает железная руда и чёрный металл. В планах – увеличить оборот до 50 млн тонн в год.

Положительная динамика отмечается и на пассажирском направлении. Так, за минувший год в Белгороде запустили городской поезд, связавший микрорайон Новая жизнь с центром города, приступили к строительству двух платформ у спортивного комплекса Светланы Хоркиной и рынка «Салют». В августе между Москвой и областным центром начал курсировать скоростной поезд «Ласточка», который за два месяца перевёз свыше 30 тыс. человек.

Добавим, что с нового года электропоезд будет преодолевать расстояние между двумя городами быстрее, чем за семь с половиной часов. На 3 октября приобрести сидячий билет можно за 1 301 рубль, при этом проезд на фирменном поезде Белгород – Москва, который идёт семь часов, стоит на 180 рублей дороже. Зато плацкарт там дешевле – 1 263 рубля.

Материалы по теме
Первый железнодорожный переезд на ЮВЖД оснастили системой видеонаблюденияС нового года «Ласточка» из Белгорода в Москву должна добираться быстрее
#Новости#Экономика#Ржд#Ювжд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика