За неделю в Белгородскую область пытались провезти опасные сало, рыбу и мёд

Posted 2 октября 2019, 11:13
Published 2 октября 2019, 11:13
Modified 20 августа 2024, 05:31
Updated 20 августа 2024, 05:31
Так, 29 сентября в пункте «Нехотеевка» сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли у гражданина соседней страны свыше 30 кг запрещённой к ввозу подкарантинной продукции. В отношении мужчины составлен административный протокол, продукты изъяли для дальнейшего уничтожения.
По данным службы, за минувшую неделю граждане Украины пытались незаконно провезти в Белгородскую область более 75 кг животноводческой продукции, в том числе мясо, рыбу, сало и мёд. Ни один из нарушителей не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы на товары. Часть груза вернули обратно, часть – утилизировали.
Всего с начала года инспекторы помешали ввезти в регион 3,152 т потенциально опасной продукции животного происхождения. Её находили как в ручной клади, так и в багаже.
Напомним, в конце сентября в картошке и сале, которые житель Украины перевозил через таможню, нашли марихуану.