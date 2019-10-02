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Posted 2 октября 2019, 11:13

Published 2 октября 2019, 11:13

Modified 20 августа 2024, 05:31

Updated 20 августа 2024, 05:31

За неделю в Белгородскую область пытались провезти опасные сало, рыбу и мёд

За неделю в Белгородскую область пытались провезти опасные сало, рыбу и мёд

2 октября 2019, 11:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Инциденты произошли на приграничных с Украиной пунктах пропуска.

Так, 29 сентября в пункте «Нехотеевка» сотрудники регионального управления Россельхознадзора нашли у гражданина соседней страны свыше 30 кг запрещённой к ввозу подкарантинной продукции. В отношении мужчины составлен административный протокол, продукты изъяли для дальнейшего уничтожения.

По данным службы, за минувшую неделю граждане Украины пытались незаконно провезти в Белгородскую область более 75 кг животноводческой продукции, в том числе мясо, рыбу, сало и мёд. Ни один из нарушителей не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы на товары. Часть груза вернули обратно, часть – утилизировали.

Всего с начала года инспекторы помешали ввезти в регион 3,152 т потенциально опасной продукции животного происхождения. Её находили как в ручной клади, так и в багаже.

Напомним, в конце сентября в картошке и сале, которые житель Украины перевозил через таможню, нашли марихуану.

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#Новости#Экономика#Таможня#Украина#Рыба#Управление россельхознадзора#Мёд
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