За неделю в Белгородскую область пытались провезти опасные сало, рыбу и мёд

По данным службы, за минувшую неделю граждане Украины пытались незаконно провезти в Белгородскую область более 75 кг животноводческой продукции, в том числе мясо, рыбу, сало и мёд. Ни один из нарушителей не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы на товары. Часть груза вернули обратно, часть – утилизировали.