Свидетели по делу Наумова дали показания в Свердловском суде Белгорода

Posted 2 октября 2019, 16:53
Published 2 октября 2019, 16:53
Modified 1 декабря 2024, 07:17
Updated 1 декабря 2024, 07:17
Судебное заседание вёл судья Владимир Сытюк. В самом начале адвокат обвиняемого Елена Палымова попросила выпустить Юрия Наумова из клетки при условии содержания под стражей, аргументируя его заточение нарушением Европейской конвенции по правам человека.
Содержание обвиняемого в клетке во время процесса ограничивает его право на юридическую помощь и эффективное участие в судебном разбирательстве. ЕСПЧ неоднократно признавал содержание в клетках (аквариумах) нарушением ст. 3 Европейской конвенции по правам человека. Елена Палымова, адвокат Юрия Наумова
Сторона обвинения не стала возражать против освобождения Наумова из клетки, но судья решил выяснить содержание должностных инструкций сотрудников конвоя, поскольку суд не может заставить их нарушить эти инструкции.
Сотрудник конвоя сообщил, что в соответствии с приказом 140 для служебного пользования они не имеют права выводить из клетки в зале заседания подозреваемых и обвиняемых, независимо от тяжести преступления. В удовлетворении ходатайства адвокату отказали, как и в просьбе находиться в клетке со своим подзащитным, поэтому она придвинула свой стол вплотную к ней.
Мы считаем, что это грубейшее нарушение норм международного законодательства. Нам уже удалось собрать документы на завтра – информация, которую предоставляли сотрудники конвоя, не соответствует действительности, запрета никакого нет на то, чтобы мой подзащитный сидел со мной. В клетке он не может самостоятельно обозревать материалы дела, защищать свои интересы.Елена Палымова, адвокат Юрия Наумова
2 октября в суде успели опросить троих свидетелей – бывших коллег замначальника комитета земельных отношений комитета имущественных и земельных отношений (КИЗО) мэрии Белгорода Юрия Наумова: Анну Русанову – бывшего заместителя начальника управления земельных отношений КИЗО Белгорода, Оксану Кашун – начальника отдела продаж и Викторию Аборневу – экс-главу КИЗО, заместителем которой был Юрий Наумов.
По словам Анны Русановой, ещё до того, как ей поступило распоряжение мэра о передаче земли в собственность ООО «Прометей», Юрий Наумов дал ей поручение рассмотреть возможность заключения договора купли-продажи с предоставлением рассрочки. Она изучила земельное и региональное законодательство по этому вопросу, просмотрела судебную практику. Выяснилось, что земельное законодательство не запрещает предоставление земли в рассрочку ООО «Прометей». Организация была собственником объекта недвижимости, под которым арендовала земельный участок. При изучении судебной практики не нашлось ни одного случая, который бы свидетельствовал о признании недействительным такого договора купли-продажи. В Орловской области и в Москве существовали муниципальные правовые акты о возможности предоставления рассрочки, о чём Анна Русанова и сообщила Юрию Наумову. В результате был подготовлен черновой вариант договора, который следствие позже изъяло. Планировалось, что рассрочку ООО «Прометей» должны были дать на год, так как бюджет должен получить денежные средства с рассрочкой платежа и процентами за эту рассрочку в течение финансового года.
Затем заслушали показания Оксаны Кашун, заместителя начальника отдела продаж, который занимался подготовкой чернового варианта договора купли-продажи земельного участка в рассрочку ООО «Прометей». По её словам, их отдел подготовил черновой вариант договора, так как документ должен был дальше проходить правовую экспертизу, так как подобных документов не готовили с 2015 года.
Виктория Аборнева, бывший начальник Юрия Наумова, сообщила, что земельное законодательство не запрещает продажу земли в рассрочку, но в Белгороде не было подзаконного нормативного акта, который бы это регулировал, поэтому не было практики заключения таких договоров. По её словам, на основании выданной ему доверенности Юрий Наумов представлял интересы городского округа по вопросам управления и распоряжения земельными участками, заключения договоров купли-продажи. Договоры заключаются в соответствии с распоряжением главы администрации города. А комитет готовит проекты документов, которые идут на утверждение в мэрию.
В распоряжении мэра, которое поступило в управление земельных отношений касательно ООО «Прометей», не значилось предоставление рассрочки, её должны были детально прописать в договоре купли-продажи. При этом все свидетели подтвердили, что решение о предоставлении земельного участка в собственность принимает исключительно глава администрации города, и Юрий Наумов не мог повлиять на это решение.
Также все свидетели дружно охарактеризовали Юрия Наумова как квалифицированного сотрудника, понимающего, работающего на результат. По их словам, он всегда очень хорошо относился к коллегам, был доброжелательным и отзывчивым.
Следующее судебное заседание состоится 3 октября.
Напомним, Юрия Наумова задержали в октябре 2018 года, он подозревается в получении взятки в размере 400 тыс. рублей. Обвинение считает, что ООО «Прометей», арендующее у мэрии участок земли, обратилось к Юрию Наумову с просьбой помочь ему купить эту землю с рассрочкой на три года. В качестве «благодарности» за это Наумову полагалось 600 тыс. рублей, 400 из которых он получил в своём кабинете, где его и задержали сотрудники ФСБ.
С ноября Юрий Наумов находится в СИЗО. Уголовное дело в отношении него состоит из 12 томов. Его уволили с должности в комитете имущественных и земельных отношений и внесли в реестр чиновников, уволенных по утрате доверия.