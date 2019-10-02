Свидетели по делу Наумова дали показания в Свердловском суде Белгорода

По словам Анны Русановой, ещё до того, как ей поступило распоряжение мэра о передаче земли в собственность ООО «Прометей», Юрий Наумов дал ей поручение рассмотреть возможность заключения договора купли-продажи с предоставлением рассрочки. Она изучила земельное и региональное законодательство по этому вопросу, просмотрела судебную практику. Выяснилось, что земельное законодательство не запрещает предоставление земли в рассрочку ООО «Прометей». Организация была собственником объекта недвижимости, под которым арендовала земельный участок. При изучении судебной практики не нашлось ни одного случая, который бы свидетельствовал о признании недействительным такого договора купли-продажи. В Орловской области и в Москве существовали муниципальные правовые акты о возможности предоставления рассрочки, о чём Анна Русанова и сообщила Юрию Наумову. В результате был подготовлен черновой вариант договора, который следствие позже изъяло. Планировалось, что рассрочку ООО «Прометей» должны были дать на год, так как бюджет должен получить денежные средства с рассрочкой платежа и процентами за эту рассрочку в течение финансового года.