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Путин: Опыт Калининграда, Уфы и Белгорода по «умным сетям» будем масштабировать

2 октября 2019, 15:12
Фото: kremlin.ru
В трёх регионах запущены пилотные проекты «умных сетей».

На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании, выступил перед собравшимися и ответил на их вопросы.

В своей речи глава государства отметил, что нужно особое внимание уделить повышению эффективности производства и использования энергоресурсов, шире использовать цифровые технологии при добыче сырья, в генерации и при передаче электроэнергии.

В сфере потребления энергии сосредоточен огромный резерв. По некоторым оценкам, повсеместное внедрение «умных сетей» в мире может на четверть снизить ежегодные потери в этой сфере. Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты «умных сетей» в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учётом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации, — отметил президент.

5 августа в Белгороде запустили первую «умную подстанцию». А на Харьковской горе реализуют проект «умного квартала» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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