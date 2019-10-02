Мессенджер WhatsApp не будет работать на старых смартфонах

Posted 2 октября 2019, 07:14
Published 2 октября 2019, 07:14
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
С этого дня у владельцев устройств с ОС Android 2.3.7 и iOS 8 не получится подтвердить существующий аккаунт или завести новый. С нового года мессенджер не будет поддерживать Windows Phone.
Такие изменения разработчики объяснили тем, что данные этих операционных систем перестанут обновляться. Они посоветовали пользователям переходить на Android 4.0.3, iOS 9 и более поздние версии либо на устройства на KaiOS 2.5.1, в том числе JioPhone и JioPhone 2.
До этого СМИ узнали о намерении компании создать мультиплатформенную систему, что позволит использовать приложение на компьютере даже при отключённом от интернета телефоне. Сроки реализации проекта пока не раскрываются.