Мессенджер WhatsApp не будет работать на старых смартфонах

Такие изменения разработчики объяснили тем, что данные этих операционных систем перестанут обновляться. Они посоветовали пользователям переходить на Android 4.0.3, iOS 9 и более поздние версии либо на устройства на KaiOS 2.5.1, в том числе JioPhone и JioPhone 2.