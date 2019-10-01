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Posted 1 октября 2019, 11:30

Published 1 октября 2019, 11:30

Modified 20 августа 2024, 01:21

Updated 20 августа 2024, 01:21

Желающих перейти на четырёхдневную рабочую неделю компаний в России не нашлось

Желающих перейти на четырёхдневную рабочую неделю компаний в России не нашлось

1 октября 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
От участия в эксперименте освободят участников нацпроекта по производительности труда.

Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский. Предприятия – участники нацпроекта по производительности труда участвовать в эксперименте с новым режимом работы не обязаны.

Эти организации могут внедрить четырёхдневку по желанию. Однако пока его не возникло ни у одного участника нацпроекта, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, что инициативу перехода на четырёхдневную рабочую неделю озвучил Дмитрий Медведев. После его слов ВЦИОМ провёл опрос и узнал, что большинство россиян такая перспектива не обрадовала.

Белгородцы же, по итогам опроса «Бел.Ру», не против четырёхдневки, но при условии сохранения зарплаты. С подозрением к инициативе отнеслись врачи: из-за бездельничества в лишний выходной может увеличиться процент людей с ожирением.

Ранее депутаты Белгородской облдумы одобрили сокращение рабочей недели для женщин в сёлах.

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