Желающих перейти на четырёхдневную рабочую неделю компаний в России не нашлось

Posted 1 октября 2019, 11:30
Published 1 октября 2019, 11:30
Modified 20 августа 2024, 01:21
Updated 20 августа 2024, 01:21
Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Пётр Засельский. Предприятия – участники нацпроекта по производительности труда участвовать в эксперименте с новым режимом работы не обязаны.
Эти организации могут внедрить четырёхдневку по желанию. Однако пока его не возникло ни у одного участника нацпроекта, сообщает «Парламентская газета».
Напомним, что инициативу перехода на четырёхдневную рабочую неделю озвучил Дмитрий Медведев. После его слов ВЦИОМ провёл опрос и узнал, что большинство россиян такая перспектива не обрадовала.
Белгородцы же, по итогам опроса «Бел.Ру», не против четырёхдневки, но при условии сохранения зарплаты. С подозрением к инициативе отнеслись врачи: из-за бездельничества в лишний выходной может увеличиться процент людей с ожирением.