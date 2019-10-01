В предварительной переписи некоторые белгородцы придумали себе степени докторов наук

Posted 1 октября 2019, 16:50
Published 1 октября 2019, 16:50
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Пробная перепись населения в Белгородской области прошла с 1 по 10 октября 2018 года. Это был основной этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.
Специалисты Белгородстата обнаружили несоответствие в количестве кандидатов и докторов наук. Так, реальные данные, подтверждённые результатами аттестационных комиссий, не совпадали с ответами белгородцев.
Это характеризуется, к сожалению, во все периоды проведения переписи, когда опрашиваемые по отдельным вопросам завышают степень ответа. Мы увидели, что у нас научное сообщество пополнилось большим количеством докторов наук и кандидатов, что не соответствует результатам аттестационных комиссий. Ольга Таранова, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области
Поэтому во время Всероссийской переписи населения в 2020 году вопроса об учёной степени опрашиваемого в анкете не будет. Однако в бланке по-прежнему останутся около 23 вопросов о социально-демографических характеристиках, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию.
Все вопросы всё равно повторяются, они традиционные, потому что нужно отследить динамику, как это происходит в развитии. Это касается возраста, полового состава населения, состава в браке, занятости и миграции населения, репродуктивные планы, фактическая рождаемость и национальность.
Тамара Курилюк, начальник отдела статистики населения Белгородстата
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. С 1 октября по 25 октября 2020 года белгородцы смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». А с 4 по 27 октября 2020 года в регионе перепись пройдёт в традиционной форме с участием переписчиков.