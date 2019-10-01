В предварительной переписи некоторые белгородцы придумали себе степени докторов наук

Поэтому во время Всероссийской переписи населения в 2020 году вопроса об учёной степени опрашиваемого в анкете не будет. Однако в бланке по-прежнему останутся около 23 вопросов о социально-демографических характеристиках, гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию.