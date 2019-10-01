Федеральные компании претендуют на белгородские водоканалы

Posted 1 октября 2019, 11:32
Published 1 октября 2019, 11:32
Modified 1 декабря 2024, 07:41
Updated 1 декабря 2024, 07:41
Правительство региона отменило постановления о возможности заключения концессионных соглашений по модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, сообщает «Ъ-Черноземье». Это случилось после появления к ним интереса со стороны «Росводоканала» (РВК) и «Российских коммунальных систем» (РКС).
До этого с предложениями о концессиях выходили АО «Белгородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго». Первое предлагало вложить 16,9 млрд за 15 лет и три месяца в модернизацию водоканала Белгорода и 19 муниципалитетов, второе – 800,1 млн в объекты Старого Оскола. В водоканал Белгорода предполагалось инвестировать 6,7 млрд рублей.
Но под конец сроков подачи заявок их подали структура РКС ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и входящее в РВК ООО «Барнаульский водоканал». Уже через три минуты был опубликован приказ об отмене постановления правительства Белгородской области, а по объектам Старого Оскола – на следующий день.
В департаменте ЖКХ изданию пояснили, что «конкурс в установленном порядке не проводился», а решение о возможности заключения концессии отменили «в связи с выявленными нарушениями процедуры заключения соглашения».
Представители подавших заявки компаний отметили, что готовы участвовать в новых конкурсах о передаче в концессию объектов водоснабжения Белгородской области.