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Posted 1 октября 2019, 11:32

Published 1 октября 2019, 11:32

Modified 1 декабря 2024, 07:41

Updated 1 декабря 2024, 07:41

Федеральные компании претендуют на белгородские водоканалы

Федеральные компании претендуют на белгородские водоканалы

1 октября 2019, 11:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Канализация
Крупные игроки готовы вложиться в водоканальное хозяйство Белгородской области.

Правительство региона отменило постановления о возможности заключения концессионных соглашений по модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения, сообщает «Ъ-Черноземье». Это случилось после появления к ним интереса со стороны «Росводоканала» (РВК) и «Российских коммунальных систем» (РКС).

До этого с предложениями о концессиях выходили АО «Белгородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго». Первое предлагало вложить 16,9 млрд за 15 лет и три месяца в модернизацию водоканала Белгорода и 19 муниципалитетов, второе – 800,1 млн в объекты Старого Оскола. В водоканал Белгорода предполагалось инвестировать 6,7 млрд рублей.

Но под конец сроков подачи заявок их подали структура РКС ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и входящее в РВК ООО «Барнаульский водоканал». Уже через три минуты был опубликован приказ об отмене постановления правительства Белгородской области, а по объектам Старого Оскола – на следующий день.

В департаменте ЖКХ изданию пояснили, что «конкурс в установленном порядке не проводился», а решение о возможности заключения концессии отменили «в связи с выявленными нарушениями процедуры заключения соглашения».

Представители подавших заявки компаний отметили, что готовы участвовать в новых конкурсах о передаче в концессию объектов водоснабжения Белгородской области.

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#Новости#Экономика#Постановление#Водоканал#Канализация
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