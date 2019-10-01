Федеральные компании претендуют на белгородские водоканалы

Но под конец сроков подачи заявок их подали структура РКС ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» и входящее в РВК ООО «Барнаульский водоканал». Уже через три минуты был опубликован приказ об отмене постановления правительства Белгородской области, а по объектам Старого Оскола – на следующий день.