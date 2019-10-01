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Posted 1 октября 2019, 12:07

Published 1 октября 2019, 12:07

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Белгородские автомобилисты неохотно пользуются европротоколом

Белгородские автомобилисты неохотно пользуются европротоколом

1 октября 2019, 12:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Эксперты надеются, что с ростом компенсации в четыре раза ситуация изменится.

С 1 октября в России в четыре раза увеличится лимит возмещения ущерба по европротоколу. Теперь после оформления ДТП без привлечения автоинспекторов водитель может рассчитывать на компенсацию не в 100 тыс., а в 400 тыс. рублей.

Как считают в белгородском отделении Банка России, это подтолкнёт автомобилистов к применению европротокола. Кроме этого, самостоятельное оформление ДТП поможет избавиться от навязчивых услуг посредников – автоюристов, которые зарабатывают на договорах цессии.

По статистике за первое полугодие 2019-го, страховщики выплатили белгородским водителям 718 млн рублей по ОСАГО. При этом на европротоколы из этой суммы пришлось 140 млн рублей.

По новым правилам оформить европротокол можно даже в случае разногласий у участников ДТП. Однако сделать это получится только при незначительном ущербе. В этом случае пострадавший может рассчитывать на 100 тыс. рублей компенсации.

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#Новости#Экономика#ДТП#ОСАГО#Компенсация
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