Белгородские автомобилисты неохотно пользуются европротоколом

Posted 1 октября 2019, 12:07
Published 1 октября 2019, 12:07
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
С 1 октября в России в четыре раза увеличится лимит возмещения ущерба по европротоколу. Теперь после оформления ДТП без привлечения автоинспекторов водитель может рассчитывать на компенсацию не в 100 тыс., а в 400 тыс. рублей.
Как считают в белгородском отделении Банка России, это подтолкнёт автомобилистов к применению европротокола. Кроме этого, самостоятельное оформление ДТП поможет избавиться от навязчивых услуг посредников – автоюристов, которые зарабатывают на договорах цессии.
По статистике за первое полугодие 2019-го, страховщики выплатили белгородским водителям 718 млн рублей по ОСАГО. При этом на европротоколы из этой суммы пришлось 140 млн рублей.
По новым правилам оформить европротокол можно даже в случае разногласий у участников ДТП. Однако сделать это получится только при незначительном ущербе. В этом случае пострадавший может рассчитывать на 100 тыс. рублей компенсации.